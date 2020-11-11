По периметру Костанайской области выставят блокпосты

Костанай. 10 ноября. Kazakhstan Today - С 12 ноября по периметру Костанайской области установят блокпосты, передает Kazakhstan Today.

Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов провел очередное заседание оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции, в ходе которого главы городов и районов региона доложили о текущей эпидситуации и работе мониторинговых групп по соблюдению режима карантина.

С учетом выдвинутых членами штаба предложений принято решение об установке с ноля часов 12 ноября санитарных постов по периметру области на границах с соседними областями, а также будет усилена работа мониторинговых групп", - сообщил Мухамбетов.

Вместе с тем глава региона поручил проводить активную информационно-разъяснительную работу посредством социальных сетей среди населения и субъектов предпринимательства.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства