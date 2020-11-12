Шесть человек скончались от коронавируса в Казахстане за сутки

Нур-Султан. 11 ноября. Kazakhstan Today - За сутки скончались 6 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию, летальных случаев от пневмонии с признаками коронавирусной инфекции (отрицательный ПЦР-тест) не зарегистрировано, передает Kazakhstan Today.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 11 ноября зарегистрировано 1911 летальных случаев от коронавируса.

На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 7606 человека, среди которых 393 детей. В стационарах находятся 2926 пациентов, на амбулаторном уровне - 4680 человек. 196 человек находятся в тяжелом состоянии, 25 - в состоянии крайней степени тяжести, 28 - на аппаратах ИВЛ.

За прошедшие сутки зафиксированы 242 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 83 человека выздоровели. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 39 357, летальных случаев - 410, выздоровевших - 29 286 человек.

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