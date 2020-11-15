В ВКО на карантин закрыли еще один город

Усть-Каменогорск. 14 ноября. Kazakhstan Today - В Восточно-Казахстанской области на карантин закроют районный центр Алтай из-за роста заболеваемости коронавирусом, передает Kazakhstan Today.

Согласно постановлению заместителя исполняющего обязанности главного санитарного врача, в городе Алтае с 00.00 15 ноября будет обеспечена работа санитарных постов для контроля за въездом/выездом на внешней границе города Алтай - со стороны Усть-Каменогорска и Катон-Карагайского района, пишет YK-News.kz

За последние сутки в районе Алтай зарегистрирован прирост больных КВИ на 30 человек. Всего на территории района - 825 случаев выявления коронавирусной инфекции. Общая заполняемость коечного фонда инфекционных стационаров для лечения больных коронавирусом - 30,83 процентов.

В городе Алтае вводится запрет на функционирование объектов: кинотеатров, бань, саун, бассейнов, театров, объектов культуры, библиотек, музеев, фитнес-центров и спортивно-оздоровительных центров, тренажёрных залов, спортивных комплексов, СПА центров/салонов.

Функционирование дежурных классов в организациях образования, для обучающихся в предшкольных, 1-4 классах сохраняется в некоторых населенных пунктах. В школах с контингентом от 5 до 180 человек, по заявлению родителей, при соблюдении комплектации классов не более 15 детей. Дистанционный формат обучения установлен в городах Алтаt, Серебрянскt, поселке Новой Бухтарме.

Воспользоваться правом проезда через блок посты могут следующие категории: сотрудники организаций жизнеобеспечения населения, лица по медицинским показаниям и те, кто находится на карантинном стационаре, транзитные пассажиры, возвращающиеся к месту постоянного проживания. Также при наличии подтверждающих документов (справка с места работы свободного образца с печатью, свидетельство о госрегистрации) через пост будут пропускать лиц, профессиональная деятельность которых связана с постоянным передвижением.

Настоящее постановление вступает в силу с 00.00 15 ноября 2020 года и действует до его официальной отмены.





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