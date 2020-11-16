В Павлодаре посетители бара пять часов прятались от полицейских

Павлодар. 15 ноября. Kazakhstan Today - Всего за один день в городе выявлено 8 нарушений карантина, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Pavlodarnews.kz , в 21.40 работал один из лаунж-баров Павлодара. В заведении посетители курили кальян, а также проводилась дискотека с участием более 30 человек. Административные производства возбуждены в отношении клиентов, которые курили кальян, а также администратора заведения - за допущение потребления кальяна. Будет наказан и хозяин лаунж-бара, ему грозит солидный штраф.

В этот же день, в 22.30, в полицию поступила информация о работающем караоке-баре. Заведение оказалось заперто изнутри. Полицейские выставили два наряда, которые ждали, пока посетители начнут выходить. Ждать пришлось пять часов.

Только в 03.30 администрация открыла заведение. 28 посетителей и 7 работников бара были доставлены в отдел полиции для проверки и установления личностей.

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