Государство продолжит выплату надбавок медикам, задействованным в борьбе с КВИ

Нур-Султан. 16 ноября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана провел совещание в режиме видеоконференцсвязи с членами правительства, руководителями ряда государственных органов, акимами городов и областей, передает Kazakhstan Today.

В ходе совещания президент указал на важность принятия системных мер по противодействию коронавирусу в связи с ростом заболеваемости в некоторых регионах, сообщает пресс-служба Акорды.

Касым-Жомарт Токаев подробно остановился на вопросах обеспечения медикаментами. Он потребовал внести ясность: что закуплено для медицинских организаций, а что - для аптек, каков в целом запас на складах единого дистрибьютора. Правительству совместно с акимами предстоит обеспечить закуп необходимых лекарственных средств и медицинских изделий в соответствии с нормами и протоколами лечения.

По моему поручению снижены цены на ПЦР-исследования и медицинские маски. Это правильные меры, которые сразу почувствовали на себе люди. Такую же работу следует провести в отношении медицинских препаратов, в первую очередь, антиковидных. Поручаю агентству по защите и развитию конкуренции совместно с комитетом государственных доходов разобраться в этом вопросе. В целом агентство должно подключиться к работе по ценовому регулированию лекарственных средств и медизделий и разобраться с картелями в фармацевтическом бизнесе", - поручил глава государства.

Президент отметил, что государство продолжит выплату надбавок медицинским работникам, задействованным в борьбе с коронавирусом. Также он напомнил об ответственности руководителей компаний и владельцев бизнеса за соблюдение санитарных требований и ограничительных мер. В последнее время рост заражений вирусом наблюдается в рабочих коллективах крупных предприятий. Вызывает озабоченность санитарная ситуация в общественном транспорте и соблюдение социальной дистанции в местах массового скопления граждан.

Родители должны отнестись с терпением и пониманием. Такая ситуация сложилась не только в Казахстане, но и во всем мире. Мы не должны допустить снижения качества образования. Необходимо вести мониторинг результатов обучения и своевременно принимать меры по устранению пробелов в образовании. Поручаю правительству вместе с акимами регионов усилить контроль за качеством образования, несмотря на ограничительные меры", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства также поручил обеспечить медиков средствами защиты в необходимом объеме. Для этого правительству необходимо проработать механизм гарантированного обеспечения сырьем отечественных производителей масок и иных средств индивидуальной защиты. Все противопандемические мероприятия должны быть предельно прозрачными.

Правительству необходимо взять под жесткий контроль все потенциально коррупциогенные участки. С коррупцией мы столкнулись во время первой волны. Это завышение цен на медицинские маски и лекарственные средства, нарушения на блокпостах, коррупция при назначении выплат медикам. Отдельного внимания требует качество работы проверяющих органов, то есть полиции, акиматов, мониторинговых групп. В период пандемии им даны широкие, можно сказать, чрезвычайные полномочия по проверке бизнеса и граждан. И это оправданно. Этими полномочиями следует распоряжаться правильно и ими нельзя злоупотреблять. Поэтому принцип - "проверяю кого хочу и когда хочу" - не должен применяться", - отметил президент Казахстана.

По состоянию на 23.59 15 ноября 2020 года в Казахстане выявлен 121 051 заболевший коронавирусом. За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 588 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.

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