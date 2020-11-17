Благодаря принятым мерам, в РК сдвинули потенциальный локдаун

Нур-Султан. 16 ноября. Kazakhstan Today - Под председательством главы государства состоялось совещание по вопросам недопущения распространения коронавирусной инфекции в РК. Министр здравоохранения Алексей Цой доложил о санитарно-эпидемиологической ситуации и о принимаемых в стране мерах, передает Kazakhstan Today.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РК.

На 16 ноября, согласно разработанной матрице оценки эпидемиологической ситуации, республика находится в желтой зоне", - сказал Алексей Цой.

На сегодняшний день в красном квадрате - в зоне повышенного риска распространения инфекции - находятся 2 региона: Восточно-Казахстанская и Северо-Казахстанская области. В желтой зоне - умеренного риска находятся Павлодарская, Акмолинская, Костанайская области, города Нур-Султан и Алматы. Остальные регионы находятся в относительно благополучной зеленой зоне низкого риска распространения инфекции.

С 1 сентября по 16 ноября в РК зарегистрировано 986 случаев КВИ среди школьников, в том числе 288 среди детей, обучающихся в дежурных классах. Установлено 3122 контактных, среди которых выявлено 33 случая.

Следует обратить внимание на высокий уровень заболеваемости школьников, обучающихся онлайн - 698 детей. Благодаря введенным с начала учебного года ограничениям по обучению детей в обычном режиме, предотвращено более 6 тысяч контактов с другими детьми и порядка 600 случаев заболевания коронавирусной инфекцией", - подчеркнул Цой.

Глава Минздрава также проинформировал президента о вопросах, связанных с материнской смертностью, подчеркнув, что они находятся на особом контроле. Несмотря на эпидситуацию, в стране отмечается положительная динамика демографический показателей: рост рождаемости составил 4,5% или на 20 тысяч больше новорожденных.

За период пандемии в стране зарегистрировано свыше 9 тысяч беременных инфицированных COVID-19 и пневмонией, что составило 7,5% из всего зарегистрированных случаев.

В период резкого подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19, в 3-м квартале, отмечен значительный рост материнской смертности. Сегодня мы отмечаем стабилизацию ситуации. За последние два месяца случаев смерти беременных от COVID-19 не зарегистрировано", - сообщил Цой.

По оценкам ВОЗ, при оптимистичном прогнозе эффективная вакцина против нового коронавируса не станет доступной раньше 1-го квартала 2021 года. В настоящее время в мире насчитывается около 200 вакцин-кандидатов, но лишь 42 из них находятся на стадии клинических испытаний, среди которых 5 вакцин-кандидатов казахстанского производства.

На производство и закуп вакцин для иммунизации населения республики против коронавирусной инфекции определена потребность финансовых средств из резерва правительства РК в сумме 47 миллиардов тенге для вакцинации 3,6 миллиона человек различных групп риска", - рассказал глава Минздрава.

Согласно информации ВОЗ, эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции в различных странах развивалась по четырем основным сценариям, в зависимости от принимаемых мер. Причем в Казахстане, Южной Корее, Сингапуре, Новой Зеландии и Израиле вспышка была взята под контроль.

Сравнение прогноза от 7 сентября и 10 ноября показывает, что эпидемиологическая ситуация в РК в течение двух последних месяцев развивается по оптимистическому прогнозу. То есть пессимистический прогноз не состоялся благодаря принятым мерам, что позволило сдвинуть потенциальный локдаун при пессимистическом сценарии на один месяц", - считает Цой.

По состоянию на 23.59 15 ноября 2020 года в Казахстане выявлен 121 051 заболевший коронавирусом. За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 588 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.

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