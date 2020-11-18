В Италии во взятой в сентябре крови обнаружили антитела к коронавирусу

Милан. 16 ноября. Kazakhstan Today - Ученые Национального института рака Милана обнаружили, что Covid-19 циркулировал в Италии еще в сентябре 2019 года, то есть за три месяца до возникновения вспышки заболевания в Китае, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Daily Mail , ученые сделали это заявление после проверки образцов крови, которые пациенты сдали для исследования рака. По словам исследователей, образцы 15 пациентов, взятых в сентябре 2019 года, содержали антитела к КВИ. Исследователи предположили, что эти люди переболели задолго до того, как 21 февраля был подтвержден первый случай передачи вируса в Италии.

Между тем, как уточняет Интерфакс , антитела к коронавирусу были обнаружены в крови более 100 пациентов, взятой на анализ в период с сентября по март.

Мы провели анализ и изучили специфические антитела, связанные с появлением коронавируса, в образцах крови 959 человек, которым был проведен скрининг на опухоли в легких в период между сентябрем 2019 года и мартом 2020 года. Антитела на Sars-Cov-2 RBD обнаружены у 111 человек из 959 (11,6%)", - говорится в докладе Института онкологии Милана и Университета Сиены.

Получается, что бессимптомные случаи COIVID-19 в стране начались еще до появления официального "первого пациента" в феврале 2020 года.

Это открытие вновь ставит под сомнение теорию о распространении коронавируса с рынка диких животных в китайском Ухане, как это предполагалось изначально.

Нулевой пациент", с которого началось распространение COVID-19, до сих пор не найден, и ученые до сих пор спорят о начале распространения заболевания. Это, кстати, сегодня явилось поводом для спекулятивного привлечения внимания аудитории некоторых СМИ, заявивших о первой "годовщине" коронавируса.

О том, что COVID-19 мог появиться в Европе намного раньше официальной статистики, ученые заявляли и раньше. В ходе одного из исследований, проведенного в мае, коронавирус был обнаружен в крови человека, заболевшего пневмонией в предместье Парижа 27 декабря. С его слов, он не ездил в эпидемиологически неблагополучные страны, и не понимает, как мог заразиться. Официально первые случаи COVID-19 во Франции были подтверждены 24 января у трех человек, ранее посещавших Ухань.

А ученые Кембриджского университета, проанализировав мутации вируса, пришли к выводу, что COVID-19 мог начать распространяться в период между 13 сентября и 7 декабря 2019 года.

Как сообщает РБК , до сих пор остается загадкой, как и когда новый тип коронавируса появился среди людей. Китайские власти сообщили об обнаружении кластера случаев 31 декабря - с этой даты ведется таймлайн пандемии на сайте ВОЗ. Организация уточняла, что симптомы заболевания у первых пациентов наступили в период с 8 декабря 2019 года по 2 января 2020 года.

Одна из самых ранних вероятных дат появления первого заболевшего, озвученных в СМИ, - 17 ноября. Газета South China Morning Post со ссылкой на данные властей в марте сообщила, что 17 ноября в Китае заболел 55-летний мужчина из провинции Хубэй. Там же говорилось, что к 20 декабря уже было 60 подтвержденных кейсов. На эту публикацию обратила внимание газета The Guardian и другие мировые СМИ.

Еще одна дата, которая расходится с официальной версией, - 1 декабря. Медицинский журнал The Lancet опубликовал отчет врачей из больницы Цзиньинтань в Ухане, которая лечила некоторых из самых первых пациентов. В расчетах специалистов указана дата 1 декабря.

Одним из первых врачей данные о новой опасности передала представителям системы здравоохранения Китая доктор Чжан Цзисянь. Она 27 декабря на снимках легких нескольких пациентов с симптомами гриппа увидела особенности течения заболевания, присущие атипичной пневмонии.

В июле текущего года Русская служба Би-би-си опубликовала результаты эпидемиологического расследования, проведенного в Китае. Ученые на тот момент так и не смогли обнаружить "нулевого пациента".

В частности, в Ухане побывали исследователи Sabeti Lab при Гарвардском университете, который считается мировым центром вирусной генетики. Ранее эксперты этой лаборатории расшифровали генетический код и установили происхождение нескольких опасных патогенов, в том числе вирусов Зика и Эбола. В результате обе эти инфекции ученым удалось фактически обуздать.

У каждого вируса свой геном - специфическая последовательность ДНК или РНК. Она совершенно уникальна - настолько, что ее можно сравнить с отпечатком пальца. При каждом новом заражении геном вируса немного изменяется. Совсем чуть-чуть, буквально на доли процента - но это позволяет установить между двумя инфицированными связь. И если мои отпечатки пальцев и отпечатки моего брата не имеют между собой ничего общего, то мой вирус и вирус моего соседа будут практически идентичны", - объяснил Самар Мета, один из ведущих экспертов лаборатории вычислительной биологии Sabeti Lab.

Генетики могут довольно точно восстановить цепочку, по которой передавалась инфекция - определить, кто из пациентов кого заразил и в каком порядке, а следовательно, и понять, кто был самым первым заболевшим - так называемым нулевым пациентом, положившим начало всей эпидемии. Найдя его, можно будет отыскать и животное, от которого он заразился.

После вспышки в Ухане китайские ученые собрали у всех имеющихся на тот момент пациентов образцы генетического материала, расшифровали их и начали сравнивать друг с другом, располагая в порядке расхождения вирусного генома.

В результате выстроилось несколько длинных разветвленных цепочек, показывающих путь передачи инфекции. Свести цепочки заражений к одной точке, из которой началось распространение инфекции, у генетиков не получилось. Таких "начальных точек", никак не связанных между собой, оказалось целых пять.

Как только китайские ученые расшифровали РНК возбудителя неизвестного заболевания и сравнили полученный результат с базой данных, стало понятно, что он почти на 80% совпадает с геномом SARS - того самого вируса, что дважды вызывал вспышки "атипичной пневмонии" в 2002-2004 годах. Тогда эпидемиологи выяснили, что сразу несколько из первых заболевших посещали местный рынок, где продавали диких животных, и поняли, что источник инфекции находится именно там. В результате идентичный вирус был найден в организме гималайских цивет.

Узнав, что нынешний уханьский коронавирус - близкий родственник SARS, ученые решили искать его прародителя также на местных рынках диких животных. Ближайшим генетическим родственником SARS-CoV-2, найденным все в той же базе данных, оказался вирус RATG13, обнаруженный в 2013 году у летучих мышей в провинции Юньнань. Геномы двух вирусов совпали на 96,2%, рассказала Алина Чан, профессор Института Броуда, совместного центра генетических исследований Гарварда и MIT.

Однако на этот раз, к удивлению генетиков, все найденные ими у рыночных животных образцы оказались более далекими родственниками нового коронавируса, чем тот, что был обнаружен шесть с лишним лет назад в тысяче километров от него.

Чуть позже выяснилось: из пяти подтвержденных первых случаев заражения (тех самых первых пациентов) связать с Уханьском рынком удалось только один. Получается, что остальные четверо подхватили инфекцию где-то еще, а может, даже в разных местах.

Так или иначе, основная версия ученых о происхождении вируса на рынке не подтвердилась.

Судя по всему, на уханьском рынке произошел лишь первый случай массового заражения новым вирусом. Как он туда попал, а также где и как долго скрывался до этого, по-прежнему остается загадкой. Ученые Университетского колледжа Лондона подсчитали: на то, чтобы геномы SARS-CoV-2 и его ближайшего родственника RATG13 разошлись от общего предка на несовпадающие 4% путем одних мутаций, потребовалось бы примерно 50 лет естественной эволюции. По мнению ученых, это очень маловероятно. Скорее, новый коронавирус получил эту часть своего генома, обменявшись фрагментами РНК с другим вирусом в теле какого-то промежуточного хозяина.

По словам Алины Чан, все конспирологические версии происхождения вируса давно опровергнуты учеными, но многие продолжают использовать их в своих целях, зарабатывая политические очки.

Отметим, ранее неоднократно со стороны США звучали заявления о том, что новый коронавирус мог "выйти" из китайской лаборатории. Китай, а также ученые других стран эти теории опровергли.

В марте этого года 27 ученых в области общественного здравоохранения из 8 стран в медицинском журнале The Lancet совместно опубликовали открытое письмо, в котором выразили поддержку китайским ученым и работникам общественного здравоохранения и решительно осудили теорию заговора о происхождении коронавируса в китайской лаборатории.

14 апреля газета "Вашингтон пост" опубликовала статью обозревателя Джоша Рогина под заголовком "Госдепартамент США предупреждает о проблемах безопасности в уханьской лаборатории, изучавшей коронавирусы летучих мышей". На сайте "Grayzone" указывается, что упомянутая статья была написана на основе правительственного документа США, в котором американские чиновники пытались оказать давление на Китай.

Вирусолог Колумбийского университета в своей статье в Твиттере усомнился в аутентичности статьи Джоша Рогина. В статье, опубликованной на сайте "Grayzone", отмечается, что ученые обвинили Джоша Рогина в том, что он не брал интервью у экспертов, а только процитировал статью из журнала Nature за 2015 год под заголовком "Лабораторный эксперимент по созданию гибридной формы коронавируса летучих мышей находится под угрозой". Цель Рогина состояла в том, чтобы подтвердить версию о так называемых рисках, созданных Уханьским институтом вирусологии, отметили ученые.





Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. На сегодня во всем мире зарегистрировано 54,9 млн заболевших COVID-19, скончались 1,3 млн.

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