Сагинтаев рассказал, где алматинцы заражаются КВИ

Алматы. 18 ноября. Kazakhstan Today - В ходе прямого эфира на телеканале AlmatyTV аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал, где алматинцы чаще всего заражаются КВИ, передает Kazakhstan Today.

В результате эпидемиологических расследований фактов заражения КВИ в период с 1 октября по 16 ноября выяснилось, что в 53% случаях заражение произошло при посещении общественных мест - ТРЦ, магазинов, рынков и в общественном транспорте. 23% заражений произошли в результате контакта с больным КВИ в домашнем очаге, а также с бессимптомными носителями, преимущественно молодежью. В 17% случаях заражения произошли при контакте с больными КВИ на работе. 4% - завоз КВИ из зарубежных стран.

По словам Сагинтаева, алматинцам и гостям города необходимо строго придерживаться мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

Говоря о готовности к возможной второй волне пандемии КВИ, аким города напомнил, что в Алматы создан резерв мест в ковидных госпиталях. За последние месяцы построены две новые клиники - инфекционный госпиталь на 500 койко-мест; новый модульный стационар на 300 койко-мест. Усилена работа ПМСП. В 74 поликлиниках работает 298 мобильных бригад. Создан центр телемедицины. С пациентами из группы риска работают ведущие специалисты центра телемедицины.

Действует стабфонд по фармпрепаратам и медицинским изделиям на 10 миллиардов тенге. В рамках стабфонда созданы необходимые запасы лекарств по 68 наименованиям с расчетом до февраля 2021 года.

Аким Алматы отметил, что город готов к ухудшению ситуации по КВИ, но и сами горожане должны проявить личную ответственность, соблюдая предписанные карантинные правила.

Ранее Сагинтаев заявил , что Алматы одной ногой в "желтой", другой в "красной зоне" по КВИ.

По состоянию на 23.59 17 ноября в Казахстане выявлено 122 335 заболевших коронавирусом. За прошедшие сутки в РК выявлено 682 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.

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