В ВКО водители будут приезжать на АЗС по предварительной записи

Усть-Каменогорск. 20 ноября. Kazakhstan Today - В постановлении санврача области появилось требование об обязательной предварительной записи перед посещением АЗС, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает YK-news.kz со ссылкой на постановление, разрешается работа субъектов предпринимательства с низким уровнем контакта с населением:

по предварительной записи, при закрытой для посетителей комнаты/зала ожидания: автомоек, объектов технического обслуживания и ремонта транспортных средств, АЗС;

с индивидуальным обслуживанием (по одному клиенту): ателье, швейных мастерских, объектов по ремонту бытовой техники, обуви, телефонов, компьютеров, часов, химчисток, прачечных, фотосалонов, организаций, занимающихся доставкой товаров, автоэкспресс (еда на вынос)"; восточноказахстанцы уже вовсю обсуждают абсурдность подобного требования и практическую невозможность его исполнения. Остается лишь надеяться на то, что авторы документа дадут пояснения по реализации данного пункта.

В регионе также ужесточают масочный режим и контроль за соблюдением самоизоляции больными КВИ.

Ношение медицинских или тканевых масок для населения обязательно:

- на открытом воздухе (на улице, вне дома), в общественных местах, в том числе на автобусных остановках;

- в закрытых помещениях, предназначенных для посещения, обслуживания и отдыха населения, а также объектах, деятельность которых разрешена;

- в общественном транспорте, в том числе такси;

- здоровым лицам при оказании помощи человеку с подозрением либо больному коронавирусной инфекцией COVID-19;

- лицам, у которых появились симптомы заболевания, сходные с коронавирусной инфекцией, больным с симптомами коронавирусной инфекции (повышенная температура тела, одышка или кашель) либо имеющим положительные результаты ПЦР или экспресс-тестирования.

Лица с подтвержденным диагнозом COVID-19 как лица с высоким эпидемическим риском распространения COVID-19 обязаны:

- подписать, получить расписку об обязательном исполнении условий соблюдения домашнего карантина и соблюдать требования домашнего карантина, согласно приложению 36 к постановлению главного государственного санитарного врача Республики Казахстан № 57 от 23 октября 2020 года;

- соблюдать карантинные, санитарно-противоэпидемические, санитарно-профилактические требования;

- не допускать контакта в период нахождения в условиях карантина с иными лицами в целях исключения заражения;

- не покидать жилища без согласования с медицинскими работниками;

- предоставлять необходимую информацию для определения круга лиц, из числа близких контактов;

- незамедлительно информировать медицинских работников об изменении состояния своего здоровья (в период карантина 14 дней);

- выполнять законные требования или постановления должностных лиц государственных органов в пределах их компетенции;

- соблюдать удаленный мониторинг нахождения на домашнем карантине, согласно приложению 36 к постановлению Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан №57 от 23 октября 2020 года.

По состоянию на 23.59 19 ноября в Казахстане выявлено 123 888 заболевших COVID-19. За прошедшие сутки в стране выявлен 791 заболевший с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства