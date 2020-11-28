В Минздраве назвали причину сокрытия новых случаев КВИ в ряде регионов

Нур-Султан. 27 ноября. Kazakhstan Today - В ходе брифинга в СЦК министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал о причине сокрытия результатов ПЦР-тестов, передает Kazakhstan Today.

По словам министра, часть лабораторий, особенно частных, не была внесена в единую информационную систему. Однако он заверил, что уже сегодня охват увеличился на 30%.

Также были поздние извещения от медицинских организаций, что такие случаи коронавирусной инфекции были обнаружены. Все проанализировали, были дисциплинарные взыскания. Вопрос на особом контроле. Все очаги локализованы, пациенты получили лечение", - рассказал Цой.

В свою очередь, председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава Айжан Есмагамбетова добавила, что расхождения по статистике были в Костанайской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Акмолинской областях.

В ряде регионов сейчас проверки еще проводятся", - добавила она.

Напомним, 16 ноября президент рассказал о фактах сокрытия новых случаев КВИ в ряде регионов.

Ранее министр здравоохранения рассказал о стадиях испытания вакцин от COVID-19. А также сообщил о том, что Алматы находится в "желтой зоне" по коронавирусу. Алексей Цой не исключает возможности усиления карантина в декабре - январе.

По состоянию на 23.59 26 ноября в Казахстане выявлено 129 213 заболевших коронавирусом. За прошедшие сутки в стране выявлено 813 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.

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