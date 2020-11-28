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Цой рассказал, как отмечать Новый год в условиях пандемии

27.11.2020 36316
Нур-Султан. 27 ноября. Kazakhstan Today - В ходе брифинга в СЦК министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал, как отмечать Новый год в условиях пандемии, передает Kazakhstan Today. 
 
Министр здравоохранения посоветовал казахстанцам отмечать праздник в кругу семьи.
 

Провести эти новогодние праздники в семейном кругу, наверное, больше активного отдыха, прогулки на свежем воздухе", - сказал глава Минздрава.

 
Он также рекомендовал ограничить посещение больших мероприятий, проводить больше времени в семье и исключить походы на различные мероприятия.
 
Ранее министр здравоохранения рассказал о стадиях испытания вакцин от COVID-19. А также сообщил о том, что Алматы находится в "желтой зоне" по коронавирусу. Алексей Цой также не исключает возможности усиления карантина в декабре-январе. 
 
По состоянию на 23.59 26 ноября в Казахстане выявлено 129 213 заболевших коронавирусом. За прошедшие сутки в стране выявлено 813 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 
 

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