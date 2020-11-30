В Костанайской области продлили жесткий карантин

Костанай. 29 ноября. Kazakhstan Today - Главный государственный санитарный врач Костанайской области Владимир Нечитайло подписал новое постановление, продлевающее жесткие карантинные меры в регионе еще на неделю - до 7 декабря, передает Kazakhstan Today.

Настоящее постановление вступает в силу с ноля часов 9 ноября 2020 года и действует до ноля часов 7 декабря 2020 года", - говорится в тексте документа.

Полностью постановление опубликовано на сайте департамента санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области.

Ранее главный санврач Костанайской области продлевал ограничения в регионе до 30 ноября.

Согласно документу, в регионе такси не могут передвигаться с 22.00 до 06.00. Водители и пассажиры обязательно должны носить маски.

Также запрещена деятельность фуд-кортов, банкетных залов, аквапарков, термопарков.

Приостановлена деятельность религиозных объектов (мечети, церкви, соборы, синагоги), объектов культуры (индивидуальные, групповые репетиции), библиотек, музеев, театров.

Запрещено передвижение пассажирского междугороднего общественного транспорта (автобусы, микроавтобусы, такси).

Деятельность продовольственных магазинов, в том числе мини-маркетов, супермаркетов, гипермаркетов, разрешена только с 08.00 до 21.00, а работа аптек - без ограничений.

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