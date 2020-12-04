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В Минздраве РК прокомментировали сообщения о двухнедельном локдауне

02.12.2020 23059
Нур-Султан. 2 декабря. Kazakhstan Today - Казахстанцы рассылают в месседжерах предупреждение о новом двухнедельном локдауне, который якобы скоро введут в стране, передает Kazakhstan Today. 
 
Авторы рассылки утверждают, что закроются даже продовольственные магазины, а работать в прежнем режиме разрешат только аптекам.
 
Как сообщает портал stopfake.kz со ссылкой на комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг, это фейк.
 

Это дезинформация. На сегодняшний день такие меры ужесточения не планируются. Ни в одной из областей эти вопросы не поднимались", - сообщил официальный представитель комитета Ержан Байтанаев.

 
16 ноября министр здравоохранения Алексей Цой заявил, что, благодаря принятым мерам, удалось сдвинуть потенциальный локдаун на один месяц.
 
19 ноября министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов рассказал о социальной поддержке населения на случай введения строгого карантина.
 

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