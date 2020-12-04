В Казахстане снизят цены на антиковидные препараты

Нур-Султан. 3 декабря. Kazakhstan Today - В рамках исполнения поручения президента страны Касым-Жомарта Токаева по снижению цен на лекарственные препараты Агентство по защите и развитию конкуренции продолжает тесно взаимодействовать с Министерством здравоохранения, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба Агентства , в ближайшее время будут приняты кардинальные меры для снижения цен на антиковидные препараты: пересмотрены предельные цены в части исключения маркетинговых затрат, а это до -30% от зарегистрированной цены производителя, снижены оптовые наценки (еще -10%). Эти предложения, озвученные председателем Агентства по защите и развитию конкуренции Сериком Жумангариным на заседании Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции 23 ноября этого года, были поддержаны премьер-министром Аскаром Маминым.

Переговоры с дистрибьюторами-импортерами по снижению цен на антиковидные препараты не были гладкими. И первый раунд прошел безрезультатно. Поставщики лекарств предлагали смешные проценты снижения, от 1,8 и немногим выше. Но мы настояли на исключении маркетинговых затрат. Вступление в силу поручения правительства по снижению цен ожидаем в ближайшее время", - рассказал Серик Жумангарин.

Вхождение АЗРК в систему регулирования фармацевтического рынка уже дает свои результаты. По итогам открытых обсуждений в формате Open Space в начале ноября были снижены цены на ПЦР-тесты с 18 тысяч до 9 тысяч тенге и на медицинские маски в среднем c 60 до 26 тенге.

Напомним, 24 ноября вице-министр торговли и интеграции РК Жанель Кушикова сообщила, что Минздрав Казахстана намерен ввести запрет на вывоз некоторых наименований лекарств.

По состоянию на 23.59 2 декабря в Казахстане зафиксировано 133 887 случаев коронавируса. За прошедшие сутки зарегистрированы 769 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

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