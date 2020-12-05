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Алматы снова в "зеленой" зоне по коронавирусу

04.12.2020 13474
Алматы снова в "зеленой" зоне по коронавирусу
Алматы. 4 декабря. Kazakhstan Today - Алматы снова вернулся в "зеленую" зону по коронавирусу, передает Kazakhstan Today.
 
За прошедшие сутки в Алматы выявлено 64 случая заражения КВИ. Всего в городе Алматы - 16 333 заболевших. 
 
Накануне перемещение из одной зоны в другую прокомментировал аким Алматы Бакытжан Сагинтаев. Он также заверил, что с 15 декабря в городе не ожидается введение карантина.
 
По последним данным, в "красной" зоне по коронавирусу остаются Северо-Казахстанская, Павлодарская, Акмолинская и Костанайская области. 
 
В "желтой" зоне - Нур-Султан, Восточно-Казахстанская и Атырауская области.
 
Остальные регионы, включая Алматы - в "зеленой" зоне.
 

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