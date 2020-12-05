В школах Павлодара, Экибастуза и Аксу закрывают дежурные классы

Павлодар. 4 декабря. Kazakhstan Today - О закрытии дежурных классов сообщил руководитель управления санитарно-эпидемиологического контроля Павлодара Александр Сафяников, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Pavlodarnews.kz , Сафяников оценивает эпидситуацию в областном центре как напряженную, сохраняется тенденция к росту.

Ежедневный прирост заболеваемости - от 1,5 до 2%, это большие темпы роста. В октябре было пять случаев COVID-19 среди школьников, в ноябре уже около 30. Растет заболеваемость и среди персонала школ, за три месяца заболел 31 педагог. Если раньше ученик заболевал, школа на карантин не закрывалась, а локализовался очаг в пределах одного класса, то сейчас в одной школе заболевают по два-три ученика", - сказал руководитель управления санитарно-эпидемиологического контроля города.

Чтобы прервать цепочку распространения КВИ решено усилить меры карантина.

С ноля часов 7 декабря по 31 декабря будет действовать новый документ об ограничительных мерах. Учебный процесс в организациях Павлодара начального, среднего, среднего основного переводится полностью на дистанционный формат, включая 1-4 классы.

Ограничения касаются и школьников сел Жетекши, Павлодарское, Кенжеколь, Мойылды, поселка Ленинский.

Запрещается деятельность детских образовательных центров, кружков, объектов внешкольного и дополнительного образования в очном режиме. В Павлодаре около 80 таких объектов.

С ноля часов 5 декабря в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации полностью переходят на дистанционную форму обучения все субъекты образования и внешкольного дополнительного образования Аксу, кроме детских дошкольных учреждений.

С 7 по 31 декабря на дистанционное обучение переводятся также организации начального, среднего и среднего основного образования Экибастуза. Кроме того, в этом городе очно уже не будут работать детские образовательные центры, кружки, объекты внешкольного дополнительного образования.

Напомним, по состоянию на 23.59 3 декабря в Казахстане выявлено 134 706 заболевших коронавирусом. За прошедшие сутки в стране выявлено 819 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

4 декабря Алматы снова вернулся в "зеленую" зону по коронавирусу. По последним данным, в "красной" зоне по коронавирусу остаются Северо-Казахстанская, Павлодарская, Акмолинская и Костанайская области. В "желтой" зоне - Нур-Султан, Восточно-Казахстанская и Атырауская области.

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