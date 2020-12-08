В ЗКО торговым домам и рынкам разрешили работать в выходные дни

Уральск. 7 декабря. Kazakhstan Today - Главный санитарный врач ЗКО внес в свое предыдущее постановление ряд изменений, передает Kazakhstan Today.

Жителям региона запрещается выходить из дома с ноля часов до 06.00, за исключением сотрудников акимата и представителей экстренных служб, призывников в сопровождении сотрудников военкомата, а также работников, обеспечивающих производственный процесс стратегических объектов и объектов жизнеобеспечения.

Разрешается покидать дома, если возникла необходимость экстренно выехать в медучреждение, купить лекарств. Также разрешено выходить гражданам, работающим в ночную смену. При этом необходимо зарегистрироваться на сайте stopcovid.kz либо оставить заявку по телефону 109.

Запрещено проведение зрелищных, спортивных мероприятий, выставок, форумов, конференций, массовых новогодних мероприятий (в том числе организация утренников, корпоративов), а также семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок и т.д.), в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей.

Приостановлена деятельность всех развлекательных объектов.

Разрешается работа школ с контингентом от 5 до 180 человек, с численностью детей в классах до 15 человек; дежурных классов в организациях образования для обучающихся предшкольных, 1-4 классов по заявлению родителей при соблюдении комплектации классов не более 15 детей.

Разрешена работа бань, саун (заполняемость не более 50% от вместимости объекта, из расчета не менее 4 квадратных метров на 1 посетителя).

Разрешается работа религиозных объектов с обеспечением заполняемости не более 30% и не менее 5 квадратных метров на одного посетителя. При этом запрещено проводить массовые мероприятия (жума намаз, религиозных обрядов и других).

Разрешается работа продовольственных и непродовольственных рынков (заполняемость не более 30%), с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима.

Также разрешается работа торговых домов и центров (павильоны, бутики), непродовольственных магазинов (заполняемость не более 30% от вместимости объекта, не менее 4 квадратных метро на 1 посетителя).

Разрешается работа объектов общепита (график работы с 10.00 до 23.00, без проведения коллективных мероприятий, с установлением не более 50 посадочных мест).

С полным текстом постановления можно ознакомиться по ссылке

По состоянию на 23.59 6 декабря в Казахстане выявлено 136 983 заболевших коронавирусом. За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 712 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.

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