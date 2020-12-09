Санврач Атырауской области рассказал, введут ли жесткий карантин в регионе

Атырау. 8 декабря. Kazakhstan Today - Сегодня показатель заболеваемости не достиг такого уровня, чтобы было необходимо вводить строгие ограничения, передает Kazakhstan Today.
Однако я прошу жителей и гостей Атырауской области строго соблюдать меры предосторожности. Нет необходимости участвовать и организовывать праздничные мероприятия. Только строгими мерами предосторожности мы можем остановить распространение пандемии", - сказал главный государственный санитарный врач области Амантай Жумагалиев.
Напомним, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 8 декабря, в "желтой" зоне находятся Нур-Султан, Алматы, ВКО, Атырауская, Костанайская и Акмолинская области. В "красной" зоне находятся: Павлодарская область и СКО. Все остальные регионы находятся в "зеленой" зоне.
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