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Утверждены меры по предупреждению распространения COVID-19 при проведении предвыборной агитации

11.12.2020 8506
Утверждены меры по предупреждению распространения COVID-19 при проведении предвыборной агитации
Нур-Султан. 11 декабря. Kazakhstan Today - Постановлением главного государственного санитарного врача РК №66 от 10 декабря 2020 года утверждены меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 при проведении предвыборной агитации на выборах депутатов мажилиса парламента и маслихатов Республики Казахстан, передает Kazakhstan Today.
 
Согласно документу, всем участникам избирательного процесса необходимо:
 
1) обязательное соблюдение режима ношения одноразовых медицинских или защитных масок, перчаток;
 
2) использование антисептических средств для дезинфекции рук;
 
3) соблюдение социального дистанцирования между людьми - не менее 1,5-2 метров друг от друга;
 
4) избежание рукопожатий либо других форм прямого контакта.
 
Кроме того, предвыборные агитационные мероприятия рекомендуется проводить с использованием телевидения, радио, печатных изданий, интернет-ресурсов, в режиме онлайн.
 
При проведении предвыборной агитации путем проведения публичных предвыборных мероприятий необходимо соблюдать меры безопасности по предупреждению распространения КВИ.
 
Раздачу бесплатных печатных, в том числе иллюстративных, материалов, а также значков, флагов, флажков, специально изготовленных для избирательной кампании необходимо осуществлять с использованием одноразовых перчаток и защитных масок.
 
При проведении публичных предвыборных мероприятий и личных встреч с избирателями внутри помещения необходимо обеспечить:
 
1) использование помещений, достаточно просторных для неукоснительного соблюдения социальной дистанции;
 
2) бесконтактный температурный контроль участников мероприятия у входа в помещение;
 
3) использование средств для дезинфекции рук у входа в помещение и внутри помещения;
 
4) проведение влажной уборки с применением моющих средств, дезинфекции помещения и всех рабочих поверхностей;
 
5) в случае отсутствия системы искусственной вентиляции проведение регулярного проветривания помещения;
 
6) отдельные входы и выходы в помещение при технических возможностях здания;
 
7) размещение информационных материалов о соблюдении мер профилактики КВИ;
 
8) установку дистанционных разметок у входа в помещение и внутри помещения;
 
9) рассадку участников с соблюдением социальной дистанции.
 
Ответственность за обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности и защиты здоровья граждан при проведении предвыборных мероприятий возлагается на организаторов мероприятий.
 
Постановление вводится в действие со дня подписания.

 

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