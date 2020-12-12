Утверждены меры по предупреждению распространения COVID-19 при проведении предвыборной агитации

Согласно документу, всем участникам избирательного процесса необходимо:
1) обязательное соблюдение режима ношения одноразовых медицинских или защитных масок, перчаток;
2) использование антисептических средств для дезинфекции рук;
3) соблюдение социального дистанцирования между людьми - не менее 1,5-2 метров друг от друга;
4) избежание рукопожатий либо других форм прямого контакта.
Кроме того, предвыборные агитационные мероприятия рекомендуется проводить с использованием телевидения, радио, печатных изданий, интернет-ресурсов, в режиме онлайн.
При проведении предвыборной агитации путем проведения публичных предвыборных мероприятий необходимо соблюдать меры безопасности по предупреждению распространения КВИ.
Раздачу бесплатных печатных, в том числе иллюстративных, материалов, а также значков, флагов, флажков, специально изготовленных для избирательной кампании необходимо осуществлять с использованием одноразовых перчаток и защитных масок.
При проведении публичных предвыборных мероприятий и личных встреч с избирателями внутри помещения необходимо обеспечить:
1) использование помещений, достаточно просторных для неукоснительного соблюдения социальной дистанции;
2) бесконтактный температурный контроль участников мероприятия у входа в помещение;
3) использование средств для дезинфекции рук у входа в помещение и внутри помещения;
4) проведение влажной уборки с применением моющих средств, дезинфекции помещения и всех рабочих поверхностей;
5) в случае отсутствия системы искусственной вентиляции проведение регулярного проветривания помещения;
6) отдельные входы и выходы в помещение при технических возможностях здания;
7) размещение информационных материалов о соблюдении мер профилактики КВИ;
8) установку дистанционных разметок у входа в помещение и внутри помещения;
9) рассадку участников с соблюдением социальной дистанции.
Ответственность за обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности и защиты здоровья граждан при проведении предвыборных мероприятий возлагается на организаторов мероприятий.
Постановление вводится в действие со дня подписания.
Напомним, в Казахстане стартовала предвыборная агитация депутатов на выборы в мажилис. Выборы состоятся 10 января 2021 года.
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