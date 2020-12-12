Утверждены меры по предупреждению распространения COVID-19 при проведении предвыборной агитации

Нур-Султан. 11 декабря. Kazakhstan Today - Постановлением главного государственного санитарного врача РК №66 от 10 декабря 2020 года утверждены меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 при проведении предвыборной агитации на выборах депутатов мажилиса парламента и маслихатов Республики Казахстан, передает Kazakhstan Today.

Согласно документу, всем участникам избирательного процесса необходимо:

1) обязательное соблюдение режима ношения одноразовых медицинских или защитных масок, перчаток;

2) использование антисептических средств для дезинфекции рук;

3) соблюдение социального дистанцирования между людьми - не менее 1,5-2 метров друг от друга;

4) избежание рукопожатий либо других форм прямого контакта.

Кроме того, предвыборные агитационные мероприятия рекомендуется проводить с использованием телевидения, радио, печатных изданий, интернет-ресурсов, в режиме онлайн.

При проведении предвыборной агитации путем проведения публичных предвыборных мероприятий необходимо соблюдать меры безопасности по предупреждению распространения КВИ.

Раздачу бесплатных печатных, в том числе иллюстративных, материалов, а также значков, флагов, флажков, специально изготовленных для избирательной кампании необходимо осуществлять с использованием одноразовых перчаток и защитных масок.

При проведении публичных предвыборных мероприятий и личных встреч с избирателями внутри помещения необходимо обеспечить:

1) использование помещений, достаточно просторных для неукоснительного соблюдения социальной дистанции;

2) бесконтактный температурный контроль участников мероприятия у входа в помещение;

3) использование средств для дезинфекции рук у входа в помещение и внутри помещения;

4) проведение влажной уборки с применением моющих средств, дезинфекции помещения и всех рабочих поверхностей;

5) в случае отсутствия системы искусственной вентиляции проведение регулярного проветривания помещения;

6) отдельные входы и выходы в помещение при технических возможностях здания;

7) размещение информационных материалов о соблюдении мер профилактики КВИ;

8) установку дистанционных разметок у входа в помещение и внутри помещения;

9) рассадку участников с соблюдением социальной дистанции.

Ответственность за обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности и защиты здоровья граждан при проведении предвыборных мероприятий возлагается на организаторов мероприятий.

Постановление вводится в действие со дня подписания.





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