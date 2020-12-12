Закрыть все школы до конца второй четверти планируют в Нур-Султане

Нур-Султан. 11 декабря. Kazakhstan Today - Все школы Нур-Султана могут закрыть уже с понедельника, 14 декабря, передает Kazakhstan Today.

В связи с тем что ежедневно продолжается регистрация случаев заболевания среди школьников и преподавателей, рассматривается вопрос перехода на дистанционную форму обучения школ независимо от форм собственности. По состоянию на 10-12 декабря постановлениями главных государственных санитарных врачей районных управлений был приостановлен учебный процесс в 20 школах города. Они были переведены на онлайн-режим на 14 дней", - сказала на брифинге в акимате главный государственный санитарный врач столицы Жанна Пралиева.

По ее информации, с начала учебного года в Нур-Султане заболели 224 школьника.

Планируем закрыть, потому что каждый день регистрируем случаи заболевания среди преподавателей, среди школьников. До конца второй четверти мы закроем, всех отправим на онлайн-обучение уже, наверное, с понедельника", - сказала Жанна Пралиева, отвечая на вопросы журналистов уже после брифинга.

По ее словам, с 10 декабря столица находится в "красной" зоне по заболеваемости коронавирусной инфекцией.

В первую очередь это связано с несоблюдением мер профилактики жителями города", - сказала Пралиева.

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