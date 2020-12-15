Зафиксирован первый случай смерти от КВИ среди лидеров государств

Лобамба. 14 декабря. Kazakhstan Today - Первой жертвой COVID-19 стал премьер-министр африканского государства Эсватини Мандвуло Амброуз Дламини, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Lenta.ru , коронавирус у 52-летнего политика выявили еще в середине ноября, но тогда заявлялось, что никаких симптомов заболевания у него не наблюдается и он чувствует себя хорошо.

В начале декабря состояние Дламини резко ухудшилось, и его были вынуждены доставить в больницу в соседнюю ЮАР. Там премьер провел около двух недель, после чего скончался.

13 декабря глава подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове заявила , что за последние полтора месяца уровень смертности от коронавируса в мире увеличился на 60%.

По состоянию на 23.59 13 декабря в Казахстане подтверждено 142 325 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 747 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

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