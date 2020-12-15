Зафиксирован первый случай смерти от КВИ среди лидеров государств

Лобамба. 14 декабря. Kazakhstan Today - Первой жертвой COVID-19 стал премьер-министр африканского государства Эсватини Мандвуло Амброуз Дламини, передает Kazakhstan Today.
Как сообщает Lenta.ru, коронавирус у 52-летнего политика выявили еще в середине ноября, но тогда заявлялось, что никаких симптомов заболевания у него не наблюдается и он чувствует себя хорошо.
В начале декабря состояние Дламини резко ухудшилось, и его были вынуждены доставить в больницу в соседнюю ЮАР. Там премьер провел около двух недель, после чего скончался.
13 декабря глава подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове заявила, что за последние полтора месяца уровень смертности от коронавируса в мире увеличился на 60%.
По состоянию на 23.59 13 декабря в Казахстане подтверждено 142 325 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 747 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
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