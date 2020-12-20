Массовая вакцинация казахстанской вакциной начнется в марте 2021 года - Мамин

Нур-Султан. 19 декабря. Kazakhstan Today - Массовая вакцинация казахстанской вакциной начнется в марте 2021 года. Об этом заявил премьер-министр Аскар Мамин, передает Kazakhstan Today.

По словам главы правительства, массовая вакцинация будет добровольной. В первую очередь планируется привить медицинских работников, педагогов и людей из групп риска с хроническими заболеваниями.

19 декабря стартовала III (заключительная) фаза клинических исследований отечественной вакцины. В них участвует три тысячи добровольцев, испытания планируют закончить до конца декабря.

Предварительные результаты исследований демонстрируют высокую безопасность, иммуногенность и эффективность вакцины на уровне 96 процентов. Министерство здравоохранения одобрило начало заключительной, III фазы клинических исследований на трех тысячах добровольцев. Сегодня первые добровольцы были привиты отечественной вакциной в НИИ, клиниках Алматы и Тараза. До конца декабря будет завершена вакцинация трех тысяч добровольцев", - отмечается на сайте премьер-министра.

Для проведения III фазы будет выпущена необходимая партия вакцины в объеме 10 тысяч доз.

Массовая вакцинация отечественной вакциной начнется в марте 2021 года. В первую очередь на добровольной основе будут привиты медицинские работники, педагоги, а также представители групп риска с хроническими заболеваниями", - сказал Аскар Мамин.

Премьер-министр ознакомился с ходом строительства биофармацевтического завода по производству вакцин. Строительные работы ведутся согласно графику. Завод планируется ввести в эксплуатацию в марте 2021 года. Мощность производства составит 60 млн доз в год.

Глава правительства подчеркнул важность дальнейшего развития и модернизации материально-технической базы НИИ проблем биологической безопасности МОН для обеспечения отечественного производства иммунобиологических лекарственных препаратов, в том числе вакцины против коронавирусной инфекции. Для научных сотрудников НИИ построят три дома на 180 квартир.

По данным правительства, казахстанская вакцина безопасна, а ее эффективность на уровне 96%.

Казахстанская вакцина называется QazCovid-in. Это инактивированная вакцина, она была разработана в мае 2020 года. Она уже прошла доклинические испытания на лабораторных животных.

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