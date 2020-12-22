В Дании, Австралии и Нидерландах обнаружен новый штамм коронавируса

Москва. 21 декабря. Kazakhstan Today - В Нидерландах, Дании и Австралии обнаружили новый штамм коронавируса, ранее выявленный в Великобритании, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), передает Kazakhstan Today.

Минздрав Италии также сообщил, что в стране зафиксировали мутировавший вариант SARS-CoV-2. Зараженный прибыл из Великобритании в Рим, сейчас он вместе с партнером находится на изоляции, пишет РИА " Новости"

Напомним, о новом варианте коронавируса 14 декабря сообщил глава британского Минздрава Мэтт Хэнкок. По его словам, этот штамм распространяется быстрее, чем другие варианты коронавируса. Как отмечали главный врач Великобритании Крис Уитти и старший советник правительства по медицинским вопросам Патрик Вэлланс, по предварительным оценкам, новый тип коронавируса может быть на 70% заразнее обычного. При этом пока нет оснований считать, что этот вариант SARS-CoV-2 более опасен с точки зрения смертности или госпитализации, а также что он иначе реагирует на вакцины.

Как сообщает Би-би-си, тесты, проведенные в Нидерландах в начале этого месяца, выявили у жителей новую мутацию вируса. После этого правительство ввело запрет на пассажирские рейсы из Великобритании до 1 января. На этот шаг также пошли Бельгия, Италия и ФРГ, которые закрывают авиасообщение до 6 января. Австрия уже анонсировала приостановку сообщения, сейчас решение прорабатывается властями, Франция и Швеция могут последовать их примеру.

В кабмине Нидерландов заявили, что будут работать с другими странами - членами Европейского союза для "изучения возможности дальнейшего снижения риска завоза нового штамма вируса из Великобритании".

Эпидемиолог ВОЗ Мария Ван Керкхове отметила, что специалисты "отслеживали мутации по всему миру с начала пандемии".

Из-за стремительного роста заражений новым вариантом коронавируса в Лондоне и на юго-востоке Англии ввели самый высокий уровень ограничений. Там вновь закроют непродовольственные магазины, спортзалы и парикмахерские. Жителям рекомендовано по максимуму проводить время дома. В других районах Англии, где уровень распространения коронавируса ниже, отмечать Рождество можно будет в составе двух семей.

Общее количество инфицированных коронавирусом в Британии превысило два миллиона, а число жертв составило почти 68 тысяч.

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