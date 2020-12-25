Бекшин подписал постановление о мерах по предупреждению распространения коронавируса

Алматы. 24 декабря. Kazakhstan Today - Принято постановление главного государственного санитарного врача города Алматы Жандарбека Бекшина №66 от 23 декабря 2020 года о мерах по предупреждению распространения коронавируса, регламентирующее деятельность ТРЦ, государственных структур, предприятий в новогодние праздничные дни, передает Kazakhstan Today.

С 25 декабря по 5 января запретить проведение новогодних мероприятий во всех организациях и учреждениях, а также работу агентств по вызову на дом аниматоров (новогодних персонажей - Деда Мороза, Снегурочки и других)", - говорится в документе.

Разрешена работа торговых объектов (ТРЦ, ТЦ, торговые сети, ТД) до 23.00 в будние, выходные и праздничные дни, при этом отдельно стоящие и расположенные в указанных объектах торговли продовольственные объекты и аптеки работают без ограничений по времени.

Разрешена работа продовольственных и непродовольственных рынков до 17.00 в будние, выходные и праздничные дни.

Разрешена деятельность бесконтактных нестационарных объектов торговли без посадочных мест (автоэкспресс, донерные и бургерные), а также объектов по оказанию услуг населению (химчистки, ремонт одежды, обуви) без ограничения по времени, с соблюдением режима тишины.

Может быть продолжена работа объектов туризма с соблюдением ограничительных мер, установленных при работе в тестовом режиме - спортивно-оздоровительного центра "Медеу" и горно-лыжного курорта "Шымбулак" с одномоментной заполняемостью ледового катка "Медеу" при каждом сеансе не более 750 человек и посетителями курорта "Шымбулак" не более 30% от проектной.

Запрещена деятельность развлекательных учреждений (караоке, бильярд, компьютерные, ночные клубы и игровые клубы, боулинг-центры, детские спортивные и игровые площадки и аттракционы, батуты, корты и другие в закрытых помещениях), а также букмекерских контор и лотоклубов с посещением.

Запрещена деятельность фуд-кортов (за исключением доставки, без ограничения по времени), банкетных и торжественных залов, независимо от места расположения.

Также приостанавливается открытие дополнительных дежурных групп в детских дошкольных учреждениях и открытие дополнительных дежурных классов с 1 по 5 классы в городских школах.

С текстом постановления можно ознакомиться здесь





Напомним, в городе Алматы за прошедшие сутки зарегистрировано 90 новых случаев коронавируса . Всего в Алматы зафиксировано 17 790. Город находится в "желтой" зоне распространения COVID-19.

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