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В Карагандинской области продлили карантин

24.12.2020 8452
Караганда. 24 декабря. Kazakhstan Today - Главный санитарный врач Карагандинской области подписал новое постановление, передает Kazakhstan Today. 
 
В регионе запрещены организация и проведение массовых мероприятий (праздничных мероприятий, спортивно-массовых, зрелищных культурно-массовых мероприятий, проведение конференций, семинаров, выставок, форумов, а также семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок), в том числе на дому, и иных мероприятий с массовым скоплением людей, в том числе с 25 декабря по 5 января запрещены организация и проведение новогодних утренников, праздничных корпоративов. 
 
Объектам общественного питания разрешено работать до 24.00, с установлением в зале не более 50 посадочных мест, объекты общественного питания, расположенные в торгово-развлекательных центрах, торговых домах, торговых сетях, крытых продовольственных и непродовольственных рынках (в отдельных помещениях) при условии заполняемости не более 30%, соблюдения 4 квадратных метров на 1 посетителя, без проведения коллективных мероприятий, с режимом работы в будние, праздничные и выходные дни - до 24.00. 
 
Разрешена работа фуд-кортов исключительно на вынос и доставку еды, без организации обеденного зала, расстановки столов, с соблюдением социальной дистанции, масочного режима, усиленного санитарно-дезинфекционного режима.
 
В праздничные дни объекты общественного питания могут работать на доставку и вынос еды - без ограничения по времени. Продуктовые супермаркеты и магазины (с правом реализации товаров первой необходимости) работают без ограничения по времени.
 
23 декабря стало известно о продлении карантина в Костанайской области. 
 
По состоянию на 23.59 23 декабря в Казахстане выявлено 149 462 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 754 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
 

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