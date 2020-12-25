В Карагандинской области продлили карантин

Караганда. 24 декабря. Kazakhstan Today - Главный санитарный врач Карагандинской области подписал новое постановление, передает Kazakhstan Today.

В регионе запрещены организация и проведение массовых мероприятий (праздничных мероприятий, спортивно-массовых, зрелищных культурно-массовых мероприятий, проведение конференций, семинаров, выставок, форумов, а также семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок), в том числе на дому, и иных мероприятий с массовым скоплением людей, в том числе с 25 декабря по 5 января запрещены организация и проведение новогодних утренников, праздничных корпоративов.

Объектам общественного питания разрешено работать до 24.00, с установлением в зале не более 50 посадочных мест, объекты общественного питания, расположенные в торгово-развлекательных центрах, торговых домах, торговых сетях, крытых продовольственных и непродовольственных рынках (в отдельных помещениях) при условии заполняемости не более 30%, соблюдения 4 квадратных метров на 1 посетителя, без проведения коллективных мероприятий, с режимом работы в будние, праздничные и выходные дни - до 24.00.

Разрешена работа фуд-кортов исключительно на вынос и доставку еды, без организации обеденного зала, расстановки столов, с соблюдением социальной дистанции, масочного режима, усиленного санитарно-дезинфекционного режима.

В праздничные дни объекты общественного питания могут работать на доставку и вынос еды - без ограничения по времени. Продуктовые супермаркеты и магазины (с правом реализации товаров первой необходимости) работают без ограничения по времени.

23 декабря стало известно о продлении карантина в Костанайской области.

По состоянию на 23.59 23 декабря в Казахстане выявлено 149 462 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 754 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

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