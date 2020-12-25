В столице сохраняется запрет на новогодние утренники и корпоративы

Нур-Султан. 24 декабря. Kazakhstan Today - В Нур-Султане, согласно постановлению главного городского санитарного врача Жанны Пралиевой, новогодние утренники, корпоративы и ряд других мероприятий под запретом, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает сайт акимата, мобильные группы в усиленном режиме продолжат проводить рейды по проверке соблюдения саннорм. Нарушители будут привлечены к ответственности.

За неоднократные нарушения судом на три месяца была приостановлена деятельность ночного клуба "Alanya" и кафе-бара "Tekuila", на один месяц - караоке-бара "Janym Sol". Также в суде находятся материалы в отношении девяти заведений", - сказала Жанна Пралиева.

При этом с 25 декабря гипермаркетам и супермаркетам с торговой площадью более 2 тысяч квадратных метров разрешено перейти на круглосуточный режим работы. С 26 декабря разрешается работа кинотеатров со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.

Напомним, Нур-Султан находится в "желтой зоне" по распространению COVID-19.

По состоянию на 23.59 23 декабря в Казахстане выявлено 149 462 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 754 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтверждено 149 462 случая, из них в Нур-Султане - 17 912 (+118).

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