Система Orphus

Минздрав опроверг информацию о вспышке коронавируса на Тенгизе

29.12.2020 4294
Нур-Султан. 29 декабря. Kazakhstan Today - Комитет санитарно-эпидемиологического контроля назвал фейком распространяемую в соцсетях информацию о вспышке коронавирусной инфекции на месторождении Тенгиз в Атырауской области, переносчиками которой якобы стали граждане Китая, передает Kazakhstan Today.
 

Данная информация не соответствует действительности. На сегодняшний день на Тенгизском месторождении граждане Китайской Народной Республики и китайских компаний не зарегистрированы", - проинформировали в Комитете. 

 
Также отмечается, что в начала пандемии (с марта 2020 года) в Атырауской области зарегистрировано 11 633 случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них на месторождении Тенгиз выявлено 4042 случая. Из них 60% случаев выявлены в ходе профилактического обследования. 
 
Чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции на Тенгизском месторождении, создан оперативный штаб, усилены карантинные ограничения. На входе и выходе выставлены блокпосты. По прибытии на вахту сотрудники помещаются в карантинные стационары на 7 дней с последующим ПЦР-тестированием на COVID-19. Также ПЦР-тестирование проводится за пять дней до выезда с вахты.
 
Комитет призывает казахстанцев доверять только официальным источникам и напоминает об уголовной ответственности за распространение заведомо ложной информации.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая