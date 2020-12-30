Минздрав опроверг информацию о вспышке коронавируса на Тенгизе

Нур-Султан. 29 декабря. Kazakhstan Today - Комитет санитарно-эпидемиологического контроля назвал фейком распространяемую в соцсетях информацию о вспышке коронавирусной инфекции на месторождении Тенгиз в Атырауской области, переносчиками которой якобы стали граждане Китая, передает Kazakhstan Today.

Данная информация не соответствует действительности. На сегодняшний день на Тенгизском месторождении граждане Китайской Народной Республики и китайских компаний не зарегистрированы", - проинформировали в Комитете.

Также отмечается, что в начала пандемии (с марта 2020 года) в Атырауской области зарегистрировано 11 633 случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них на месторождении Тенгиз выявлено 4042 случая. Из них 60% случаев выявлены в ходе профилактического обследования.

Чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции на Тенгизском месторождении, создан оперативный штаб, усилены карантинные ограничения. На входе и выходе выставлены блокпосты. По прибытии на вахту сотрудники помещаются в карантинные стационары на 7 дней с последующим ПЦР-тестированием на COVID-19. Также ПЦР-тестирование проводится за пять дней до выезда с вахты.

Комитет призывает казахстанцев доверять только официальным источникам и напоминает об уголовной ответственности за распространение заведомо ложной информации.

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