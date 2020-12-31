В ОАЭ выявлен "британский" штамм коронавируса

Доха. 30 декабря. Kazakhstan Today - Несколько случаев заражения "британским" штаммом коронавируса выявили в ОАЭ, передает Kazakhstan Today.

На территории ОАЭ подтверждено несколько случаев заражения новым штаммом коронавируса у граждан, прибывших в ОАЭ из других стран", - заявил официальный представитель правительства Омар Абдеррахман аль-Хаммади.

При этом спикер не уточнил, из каких стран приехали эти люди, пишет РИА "Новости ".

В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразнее обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.

После того как правительство Великобритании официально объявило об обнаружении мутации , многие страны, включая Саудовскую Аравию, Кувейт и Китай , ввели запрет на поездки в эту страну. Однако ОАЭ ограничились требованием наличия результатов ПЦР-теста на коронавирус перед поездкой из Великобритании.

По последним данным Минздрава ОАЭ, за все время в стране выявлены 204 369 случаев COVID-19, 181 400 пациентов выздоровели, 662 скончались.

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