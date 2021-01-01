Китай одобрил вакцину от коронавируса для выхода на рынок

Пекин. 31 декабря. Kazakhstan Today - Китай одобрил вакцину Sinopharm от коронавируса для выхода на рынок, передает Kazakhstan Today.

Государственное управление по лекарственным средствам Китая одобрило инактивированную вакцину от коронавируса, которую разработала China National Biotec Group, CNBG (подразделение Sinopharm), для широкого использования, сообщает Xinhua, сообщает РБК

Отмечается, что в будущем необходимо будет постоянно наблюдать за эффективностью и долговечностью защитного механизма, создаваемого вакциной.

Компания сообщала, что ее препарат показал эффективность на уровне 79,3% по промежуточным результатам третьей фазы клинических испытаний. Результаты исследований соответствовали стандартам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)", - пишет издание.

Вакцина Sinopharm проходит клинические испытания в нескольких странах, кроме Китая, включая ОАЭ, Бахрейн, Иорданию, Перу и Аргентину. В Бахрейне и ОАЭ власти уже одобрили использование препарата, причем в последнем государстве сообщили об эффективности вакцины на уровне 86%.

Также сообщается, что вакцина Sinopharm уже используется в Китае в рамках программы по экстренному вакцинированию, которая стартовала в июле. Как пишет Associated Press (АР), более 1 млн медработников и других групп населения уже привились вакциной Sinopharm и препаратом другого разработчика, Sinovac.

В КНР как минимум пять производителей создают вакцины для борьбы с коронавирусом, сообщает АР. Россия присоединилась к испытанием препарата, разработанного компанией CanSino Biologics. Партнером с российской стороны является компания "Петровакс". В начале декабря российский Минздрав выдал разрешение на участие России в исследовании в рамках третьей фазы испытаний.

Как сообщалось ранее , в середине марта Национальный центр биотехнологии и Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности РК начали совместную работу по созданию вакцины против коронавируса COVID-19. ВОЗ зарегистрировала разработку казахстанских ученых и включила ее в перечень вакцин-кандидатов против COVID-19, которым разрешены доклинические исследования. 19 декабря стартовала III (заключительная) фаза клинических исследований отечественной вакцины. В них участвует три тысячи добровольцев, испытания планируют закончить до конца декабря.

Напомним, 21 декабря в Казахстане начали производить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". На базе Карагандинского фармацевтического комплекса поэтапно будет произведено 2 млн доз. Массовая вакцинация "Спутником V", произведенным в Казахстане, начнется в феврале 2021 года. В первую очередь на добровольной основе будут привиты медицинские работники, педагоги, студенты, сотрудники правоохранительных органов, контингент медико-социальных учреждений, а также представители групп риска с хроническими заболеваниями.





По данным Минздрава, с 24 декабря по 21 января 2021 года вакцина пройдет контроль качества опытных серий в НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи. В случае успешной проверки с 26 января по 11 февраля планируется зарегистрировать препарат в РК.





Также в Жамбылской области ведется строительство завода по выпуску отечественной вакцины против COVID-19 при Научно-исследовательском институте проблем биологической безопасности в поселке Гвардейском. В строительство завода будет вложено 7 млрд тенге.

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