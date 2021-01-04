В китайском городе Хэйхэ остановили работу транспорта из-за COVID-19

Нур-Султан. 3 января. Kazakhstan Today - Власти китайского города Хэйхэ с воскресенья приостановили работу общественного транспорта и такси из-за выявления семи случаев COVID-19, передает Kazakhstan Today.

По состоянию на 3 января в городе, расположенном в провинции Хэйлунцзян, выявили семь подтвержденных случаев коронавирусной инфекции и двух бессимптомных носителей, говорится в заявлении на сайте местного правительства.

Штаб по профилактике и контролю за эпидемией города Хэйхэ с целью уменьшить поток людей, как можно скорее заблокировать любые каналы передачи вируса, предотвратить дальнейшее распространение эпидемии и обеспечить здоровье и безопасность людей, принял решение с 3 января 2021 приостановить работу автобусов и такси в городской черте", - цитирует документ РИА Новости .

Время возобновления работы городского общественного транспорта будет объявлено позднее.

Ранее на этой неделе местные власти из-за обострения эпидемиологической ситуации запретили жителям города покидать его на самолетах.

Все наземные погранпереходы на российско-китайской границе с апреля этого года не работают в пассажирском сообщении.

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