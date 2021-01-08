Бекшин дал неблагоприятный прогноз по коронавирусу в Алматы на январь

Алматы. 7 января. Kazakhstan Today - Руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы и главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин в ходе брифинга на площадке региональной службы коммуникаций сообщил, что эпидемиологическая ситуация по КВИ в Алматы остается напряженной, и призвал горожан к строгому соблюдению санитарных норм, передает Kazakhstan Today.

В матрице оценки эпидемиологической ситуации Алматы продолжает находиться в "желтой" зоне, предполагающей усиление контроля ограничительных мер.

По словам Бекшина, развитие второй волны эпидемии в Алматы началось с октября, регистрация случаев КВИ за 3 месяца увеличилась в 14 раз. За 7 дней января зарегистрировано более 700 случаев КВИ, прогноз на январь неблагополучный и составляет до 4 500 случаев.

Глава департамента отметил, что заболеваемость среди граждан 20-39 лет за последние 14 дней составляет 35%, среди 40-59 лет - 33%, что коррелируется с нарушениями ограничительных мер и проведением корпоративных вечеринок, посещением объектов торговли.

Для снижения заражаемости и прекращения распространения вируса по-прежнему просим вас воздержаться от посещения многолюдных мест как в помещениях, так и на открытом воздухе, строго соблюдать масочно-дистанционный режим. Контактным с больными КВИ и по месту работы нужно оставаться на дому и обращаться в свою поликлинику по телефону для обследования на бесплатной основе. Гражданам и гостям Алматы рекомендую при появлении симптомов ОРВИ вызывать на дом врача, пенсионерам воздержаться выходить из жилищ без острой необходимости", - обратился Ж. Бекшин к алматинцам.

По его информации, в структуре мест заражения КВИ наиболее высокий риск заражения в общественных местах (объекты торговли и общепита, рынки), где заразились 44% заболевших, и в семьях - 28%. При этом за последнюю неделю на 7,1% снизился удельный вес заболевших по контактам в семье как результат начатой с 25 декабря 2020 года изоляции больных легкими и бессимптомными формами КВИ в карантинных стационарах.

Вместе с тем данная мера могла бы иметь больший эффект, если бы не отказы от госпитализации и продолжающиеся заражения членов семьи. В этой связи просим граждан с пониманием отнестись к данной вынужденной мере и не отказываться от изоляции до прекращения выделения вируса", - отметил Ж. Бекшин.

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