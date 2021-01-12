Акмолинская и Атырауская области находятся в "красной" зоне по коронавирусу

В "желтой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская области.
Все остальные регионы - в "зеленой" зоне.
Напомним, по состоянию на 23.59 10 января 2021 года в Казахстане зарегистрировано 163 019 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 46 350, случаев с летальным исходом - 525, всего выздоровели - 33 904 человека.
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