Стал известен единственный способ остановить пандемию КВИ

Москва. 11 января. Kazakhstan Today - Остановить эпидемию коронавируса можно только при вакцинации трех четвертей населения в максимально короткие сроки, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на президента Международной ассоциации специалистов в области инфекций, бывшего главного внештатного специалиста Минздрава РФ по инфекционным заболеваниям Ирины Шестаковой, если во время эпидемии вакцинировать 50 и менее процентов населения, то эпидемию эти меры не остановят.

Это всегда было догмой. Поэтому речь идет о том, чтобы остановить эпидемию, у нас должно быть привито порядка трех четвертей населения. И самое главное, разговор не идет о том, что давайте будем вакцинировать три-пять лет. Нет, разговор идет о том, что в принципе за достаточно короткий срок нужно вакцинировать, создать быстро иммунную прослойку", - сказала Шестакова.

Она напомнила, что никто не знает, сколько будет сохраняться эффективность вакцины.

Если мы будем всех вакцинировать три года, у нас уже подоспеют те, у кого иммунитет закончился. И тем самым у нас это будет постоянный текущий процесс. Поэтому нужно так же, как мы проводим вакцинацию против гриппа", - добавила Шестакова.

11 января стало известно, что специалисты японского Национального института инфекционных болезней выявили новую мутацию коронавируса, отличную от тех, что распространяются в Великобритании или ЮАР.

По состоянию на 23.59 10 января в Казахстане зарегистрировано 163 019 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрированы 746 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтверждено 163 019 случаев.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 11 января, в "красной" зоне находятся Акмолинская и Атырауская области.

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