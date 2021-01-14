Казахстан переместился в "желтую" зону по коронавирусу

Нур-Султан. 13 января. Kazakhstan Today - Вице-министр здравоохранения - главный государственный санитарный врач Республики Казахстан Ерлан Киясов на брифинге в Службе центральных коммуникаций рассказал о ситуации с коронавирусной инфекцией в стране, которая за последний месяц ухудшилась, передает Kazakhstan Today.

За последний месяц отмечается ухудшение эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции. Республика Казахстан перемещена из зоны низкого риска, или "зеленой" зоны, в зону умеренного риска, или "желтую" зону. Из зоны умеренного риска в зону высокого риска, или в "красную" зону перемещены 2 региона: Костанайская и Акмолинская области. В зоне умеренного риска, или в "желтой" зоне, на сегодняшний день находятся города Алматы, Нур-Султан, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Атырауская области. Также за последний месяц из "зеленой" в "желтую" зону перемещена Западно-Казахстанская область. Остальные регионы находятся в "зеленой" зоне", - рассказал Киясов.

По его словам, за последний месяц значительный рост заболеваемости отмечается в Атырауской области, где заболеваемость выросла в 3,7 раз, в Алматинской области - в 1,8 раз, в Карагандинской области и в городе Алматы - в 1,5 раза, в Мангистауской области - с 81 до 315 случаев, в Туркестанской области - со 102 до 256 случаев, в городе Шымкенте - со 150 до 195 случаев, в Кызылординской области - с 48 до 135 случаев.

С учетом складывающееся эпидемиологической ситуации на сегодняшний день рассматриваются меры по усилению карантинных мер, направленные на разобщение населения, уменьшение контактов", - подчеркнул вице-министр здравоохранения.

Ухудшение эпидемиологической ситуации напрямую свидетельствуют о том, граждане перестали соблюдать установленные меры профилактики. В этой связи Е. Киясов призвал население: не ходить в гости и не приглашать их к себе в дом, соблюдать правила личной гигиены и респираторной гигиены, соблюдать дистанцию в общественных местах, продолжать использовать медицинские маски при контактах, использовать антисептики. Работодатели должны обеспечить безопасность своих сотрудников и клиентов, субъекты предпринимательства выполнять установленные требования.

Также Киясов рассказал о новом "британском" штамме коронавирусной инфекции.

Данный вирус, по предварительным данным, более активно распространяется среди молодых групп населения - в отличие от других вариантов вируса. Но это пока предварительные данные, изучение его продолжается. В Казахстане этот тип вируса не выявлен. Учитывая воздушно-капельный механизм передачи вируса, нельзя однозначно исключить риск его завоза в нашу страну", - объяснил спикер.

На сегодняшний день данный тип вируса идентифицирован в нескольких странах, включая Австралию, Данию, Италию, Исландию, Нидерланды, Россию и другие.

Кроме того, санврач сообщил, что в отдельных регионах, находящихся в благоприятных эпидемиологических зонах, планируется открытие школьных столовых. Будет подробно расписан алгоритм открытия, для обеспечения безопасности детей и снижения риска заражения коронавирусной инфекцией.

По состоянию на 13 января 2021 года в РК зарегистрировано 164 477 больных с положительным результатом COVID-19 и 46 499 случаев с КВИ минус. Выздоровело 87% больных, в том числе 150 427 больных с КВИ+ и 34 118 больных с КВИ-. Занятость коек по составляет 30%, занятость реанимационных коек - 20%.

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