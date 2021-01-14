Минздрав РК выдал временную регистрацию казахстанской вакцине QazCovid-in

Нур-Султан. 13 января. Kazakhstan Today -Заместитель председателя комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Казахстана Нурлыбек Асылбеков в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций отметил, что сейчас ведомством прорабатываются вопросы, чтобы казахстанцам были доступны все разрабатываемые в мире вакцины, передает Kazakhstan Today.

Но сейчас имеется большая готовность по казахстанской вакцине и российской вакцине "Спутник V".

На сегодня дана временная регистрация отечественной вакцине QazCovid-in, она выдана 31 декабря 2020 года на 9 месяцев. По "Спутник V" сейчас идут подготовительные работы, по нему еще должны представить соответствующее регистрационное досье", - рассказал Асылбеков.

Он также отметил, что по клиническим исследованиям QazCovid-in были предоставлены промежуточные данные, показавшие хорошие результаты.

В конце декабря в Казахстане запустили производство российской вакцины "Спутник V". Опытная партия отправлена на контроль в институт Гамалеи в Россию. Заключение по качеству российской вакцины должно быть готово в течение месяца.

Представитель Минздрава отметил, что в случае получения положительных результатов проверки качества "Спутника V", Карагандинский фармацевтический комплекс начнет выработку промышленных партий вакцины. Ожидается, что партия "Спутник V" будет готова для вакцинации к концу февраля.

Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании с кабинетом министров заявил , что со следующей недели надо переходить к массовой вакцинации россиян от коронавируса.

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