Эксперты ВОЗ прибыли в Ухань для расследования происхождения COVID-19

Нур-Султан. 14 января. Kazakhstan Today - Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прибыли в китайский город Ухань для исследования происхождения коронавируса, передает Kazakhstan Today.

Телеканал CGTN отмечает , что перед тем, как приступить к работе, специалисты ВОЗ должны будут пройти карантин.

Впервые вспышку коронавируса выявили в конце декабря 2019 года в Ухане. Впоследствии вирус распространился по всему миру. В середине марта 2020 года ВОЗ объявила вспышку COVID-19 пандемией.

Ранее президент США Дональд Трамп говорил, что власти КНР скрыли информацию о коронавирусе на первом этапе распространения заболевания. Президент также утверждал, что у него есть доказательства искусственного происхождения вируса в лаборатории Уханя.

В то же время в Бюро разведки и исследований Госдепартамента США эту версию не поддержали из-за отсутствия доказательств. Китай, в свою очередь, сослался на заключение ВОЗ, которая опровергла лабораторное происхождение коронавируса.

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