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Эксперты ВОЗ прибыли в Ухань для расследования происхождения COVID-19

14.01.2021 15445
Эксперты ВОЗ прибыли в Ухань для расследования происхождения COVID-19
Нур-Султан. 14 января. Kazakhstan Today - Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прибыли в китайский город Ухань для исследования происхождения коронавируса, передает Kazakhstan Today.
 
Телеканал CGTN отмечает, что перед тем, как приступить к работе, специалисты ВОЗ должны будут пройти карантин.
 
Впервые вспышку коронавируса выявили в конце декабря 2019 года в Ухане. Впоследствии вирус распространился по всему миру. В середине марта 2020 года ВОЗ объявила вспышку COVID-19 пандемией.
 
Ранее президент США Дональд Трамп говорил, что власти КНР скрыли информацию о коронавирусе на первом этапе распространения заболевания. Президент также утверждал, что у него есть доказательства искусственного происхождения вируса в лаборатории Уханя.
 
В то же время в Бюро разведки и исследований Госдепартамента США эту версию не поддержали из-за отсутствия доказательств. Китай, в свою очередь, сослался на заключение ВОЗ, которая опровергла лабораторное происхождение коронавируса.
 

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