В Казахстане массовая вакцинация населения от коронавируса начнется 1 февраля

Нур-Султан. 19 января. Kazakhstan Today - В Казахстане планируют начать массовую вакцинацию от коронавируса 1 февраля, передает Kazakhstan Today.

На сегодня самой важной задачей является организация массовой вакцинации населения. Как вы знаете, отечественная вакцина (QazCovid-in) проходит третью фазу клинических испытаний, а также проводится аттестация качества вакцины "Спутник V". Ведется строительство биофармзавода по выпуску вакцин со стандартом GMP. Вместе с тем с учетом эпидемиологической ситуации необходимо принять безотлагательные меры по стабилизации ситуации на местах. В этой связи поручаю: Министерству здравоохранения совместно с акиматами обеспечить готовность медорганизаций к началу массовой вакцинации населения с 1 февраля", - сказал на заседании правительства премьер-министр РК Аскар Мамин.

Он подчеркнул, что во всех прививочных пунктах должно быть необходимое оборудование для хранения вакцины. "Также необходимо провести обучение медицинских работников. В недельный срок поручаю провести контроль готовности прививочных пунктов и решить вопросы бесперебойного обеспечения вакциной", - сказал премьер.

Как сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой, бесплатной вакцинации против коронавирусной инфекции подлежат уязвимые группы населения, включая медицинских работников, педагогов, полицейских, которые подвержены высокому риску заражения и распространения коронавирусной инфекции, а также лиц с хроническими заболеваниями со стороны сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, сахарным диабетом, персонала и контингента медико-социальных учреждений.

Перед тем как получить прививку, каждый человек имеет право ознакомиться с инструкцией, где дана информация о составе и производителе вакцины.

Вакцинация против коронавирусной инфекции будет предложена на добровольной основе только с информированного согласия прививаемого.

В соответствии со статьей 77 Кодекса Республики Казахстан граждане Республики Казахстан имеют право на отказ от получения профилактических вакцинации.

Перед проведением прививки проводится обязательный осмотр прививаемого. В случае наличия медицинских противопоказаний вакцинация откладывается до выздоровления.

К настоящему времени в "красной зоне" по темпам распространения коронавируса находятся 6 регионов РК: Акмолинская, Атырауская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области и город Нур-Султан. В "желтой зоне" - Западно-Казахстанская, Алматинская и Карагандинская области. Показатель репродуктивности вируса по республике составляет 1,1. Загруженность инфекционных коек - 32%, реанимационных - 23%.

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