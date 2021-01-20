С подробностями предстоящей вакцинации от коронавируса познакомили в Минздраве

Нур-Султан. 19 января. Kazakhstan Today - Официальный представитель комитета санитарно-эпидемиологического контроля Ержан Байтанаев рассказал о подробностях предстоящей вакцинации населения Казахстана от коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.

Вакцинация против коронавирусной инфекции начнется одновременно по всей стране. При этом в первую очередь вакцинацией будут охвачены медицинские работники инфекционных больниц, скорой медицинской помощи, реанимации, ПМСП, приемных покоев, сотрудников санэпидслужбы", - рассказал Байтанаев агентству Sputnik Казахстан .

По его словам, профилактическую прививку против коронавирусной инфекции можно будет получить в поликлинике по месту прикрепления, уточнил он.

При этом лица, входящие в группы риска, будут приглашены на вакцинацию участковыми врачами либо организованы по месту работы или учебы. Чтобы получить вакцину, человек должен дать письменное согласие. Вакцинация будет проводиться в два этапа с интервалом в 21 день", - отметил спикер.

На втором этапе вакцину получат педагоги общеобразовательных школ, вузов, работники медицинских служб, не вошедших в первый этап.

Третий этап охватит педагогов школ-интернатов, детских дошкольных учреждений, студентов и лиц с хроническими заболеваниями.

Вакцинация будет бесплатной для перечисленных выше категорий населения. Кроме того, в последующем планируется расширение контингента с включением дополнительных уязвимых групп населения: сотрудники МЧС, МВД, Минобороны, КНБ, Службы государственной охраны и другие", - добавил Байтанаев.

Министр здравоохранения РК сообщил, что 19 января планируется подписание договора между карагандинским фармкомплексом и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) на поставку первой партии - 20 тыс. доз вакцины "Спутник-V". 20 января планируется выдача разрешения на разовый ввоз, направление данных писем в СК-Фармация для проведения закупа по спецпорядку.

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