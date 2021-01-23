Токаев поручил готовить казахстанцев к вакцинации от коронавируса

Нур-Султан. 22 января. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о принимаемых мерах по борьбе с коронавирусной инфекцией в стране, передает Kazakhstan Today.

Президент также был проинформирован об основных тенденциях развития пандемии на планете и рейтингах нашей страны по ключевым показателям противодействия вирусу. Согласно данным ВОЗ, по заболеваемости на 1 млн человек Казахстан занимает 109-е место среди 221 государства, по количеству проведенных тестов - 67-е место, по смертности - 94-е место, по числу выздоровевших от COVID-19 - 48-е место, по тяжести течения болезни - 50-е место.

Глава государства получил информацию об эпидемиологической обстановке в регионах, в том числе об усилении карантинных мер и имеющихся ресурсах национальной системы здравоохранения. Министр здравоохранения сообщил, что количество занятых коек в инфекционных стационарах составляет 33%, в реанимационных отделениях - 21%.

Алексей Цой также отметил, что, несмотря на увеличение количества инфицированных COVID-19, ситуация в стране находится под контролем, медицинские службы готовы к оказанию необходимой помощи гражданам.

Министр сообщил о снижении в стране уровня смертности от коронавируса в 4 раза по сравнению с июлем 2020 года. Это показывает эффективность принимаемых мер по оказанию помощи больным, в том числе на уровне первичной медико-санитарной помощи. По данным профильного ведомства, построенные во всех регионах инфекционные больницы соответствуют международным стандартам и оказывают пациентам всю необходимую помощь.

Касым-Жомарт Токаев поручил Алексею Цою держать эпидемиологическую ситуацию под жестким контролем, должным образом обеспечить подготовку к массовой вакцинации, качественно организовать работу по своевременному и полному информированию граждан страны.

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