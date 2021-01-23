Санврач ВКО ограничил въезд и выезд из региона

Фото: 24.kz

Усть-Каменогорск. 22 января. Kazakhstan Today - Исполняющий обязанности главного санитарного врача Восточно-Казахстанской области Хамит Илюбаев выпустил новое постановление о продлении карантинных мер, передает Kazakhstan Today.

Действующий карантин продлевается в регионе с 25 января по 7 февраля.

На внешних границах Восточно-Казахстанской области со стороны Павлодарской области установят два санитарных поста для контроля за въездом и выездом. При этом сохраняются четыре санпоста на автопереходах через государственную границу РК в пунктах пропуска "Ауыл", "Уба", Бахты", "Майкапчагай" (Шемонаихинский, Бородулихинский, Урджарский, Зайсанский районы).

Запрещается въезд/выезд граждан на/с территорию(-и) области. В исключительных случаях разрешения на выезд и въезд через санитарные посты отдельным категориям лиц, за исключением указанных в настоящем постановлении категорий, могут быть выданы по решению местного исполнительного органа района/города.

Беспрепятственный въезд/выезд через санитарные посты (при предъявлении путевых листов, нарядов на работу, план-заданий, товарных накладных, командировочных документов, направлений медицинских учреждений, удостоверения личности и другие) разрешается сотрудникам организаций жизнеобеспечения населения, медицинским, санитарно-эпидемиологическим, правоохранительным, специальным оперативным и аварийным службам.

Также разрешен выезд лицам, выезжающим и въезжающим по медицинским показаниям; находившимся на лечении и под наблюдением в карантинных стационарах; транзитным пассажирам и автоперевозчикам грузов; транспортным средствам, перевозящим вахтовых работников; лицам, задействованные в проведении осенне-полевых работ, природоохранных, ветеринарных, сельскохозяйственных мероприятий, дорожно-ремонтных работ, аварийных служб, поставщикам товаров первой необходимости, продуктов питания, медикаментов, твёрдого, жидкого топлива и ГСМ, а также всему грузовому транспорту с товарами, оборудованием и материалами для обеспечения хозяйственной жизнедеятельности области, при представлении подтверждающих документов (свидетельство о государственной регистрации, для работников - справка с места работы свободного образца, заверенная печатью).

Разрешены въезд/выезд лицам, возвращающиеся к месту постоянного проживания и жители области (члены одной семьи) для посещения загородных домов (дач, пасек, заимок, зимовок), при предоставлении правоустанавливающих документов; похоронным процессиям не более 10 человек, не более чем на 3 транспортных средствах.

С полным текстом постановления можно ознакомиться по ссылке

По состоянию на 23.59 21 января в Казахстане зарегистрировано 173 842 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрированы 1430 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтверждено 173 842 случая.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства