Число заболевших коронавирусом в Казахстане продолжает расти

В разрезе регионов за минувшие сутки подтверждены случаи COVID-19:
город Нур-Султан - 235;
город Алматы - 130;
город Шымкент - 8;
Акмолинская область - 209;
Актюбинская область - 11;
Алматинская область - 83;
Атырауская область - 104;
Восточно-Казахстанская область - 52;
Жамбылская область - 27;
Западно-Казахстанская область - 74;
Карагандинская область - 78;
Костанайская область - 170;
Кызылординская область - 3;
Мангистауская область - 11;
Павлодарская область - 226;
Северо-Казахстанская область - 116;
Туркестанская область - 11.
Кроме того, за последние сутки в РК от коронавирусной инфекции выздоровели 1050 человек: в Нур-Султане - 195, Алматы - 107, Шымкенте - 8, Акмолинской области - 74, Актюбинской области - 8, Алматинской области - 25, Атырауской области - 54, Восточно-Казахстанской области - 25, Жамбылской области - 15, Западно-Казахстанской области - 37, Карагандинской области - 58, Костанайской области - 86, Кызылординской области - 3, Мангистауской области - 4, Павлодарской области - 235, Северо-Казахстанской области - 98, Туркестанской области - 18.
Всего на сегодняшний день выздоровели 158 647 человек.
Кроме того, за сутки зарегистрировано 100 случаев заболевания пневмонией с отрицательным ПЦР-тестом на КВИ. Один человек с пневмонией скончался. Выздоровели за сутки 74 человека.
Всего с 1 августа 2020 года зарегистрировано 47 311 заболевших с отрицательным тестом на КВИ, случаев с летальным исходом - 550, выздоровели 35 055 человек.
По информации МВК по нераспространению COVID-19, на сегодня лечение продолжают получать 25 983 человека (14 277 с подтвержденным диагнозом КВИ и 11 706 - с отрицательным ПЦР-анализом). Из них в стационарах находятся 6723 пациента, на амбулаторном уровне - 19 260 пациентов. В тяжелом состоянии в РК 302 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 49, на аппарате ИВЛ - 39 пациентов.
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