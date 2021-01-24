Число заболевших коронавирусом в Казахстане продолжает расти

Нур-Султан. 23 января. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1548 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. Всего в РК с марта 2020 года выявлено 175 390 заболевших, передает Kazakhstan Today.

В разрезе регионов за минувшие сутки подтверждены случаи COVID-19:

город Нур-Султан - 235;

город Алматы - 130;

город Шымкент - 8;

Акмолинская область - 209;

Актюбинская область - 11;

Алматинская область - 83;

Атырауская область - 104;

Восточно-Казахстанская область - 52;

Жамбылская область - 27;

Западно-Казахстанская область - 74;

Карагандинская область - 78;

Костанайская область - 170;

Кызылординская область - 3;

Мангистауская область - 11;

Павлодарская область - 226;

Северо-Казахстанская область - 116;

Туркестанская область - 11.

Кроме того, за последние сутки в РК от коронавирусной инфекции выздоровели 1050 человек: в Нур-Султане - 195, Алматы - 107, Шымкенте - 8, Акмолинской области - 74, Актюбинской области - 8, Алматинской области - 25, Атырауской области - 54, Восточно-Казахстанской области - 25, Жамбылской области - 15, Западно-Казахстанской области - 37, Карагандинской области - 58, Костанайской области - 86, Кызылординской области - 3, Мангистауской области - 4, Павлодарской области - 235, Северо-Казахстанской области - 98, Туркестанской области - 18.

Всего на сегодняшний день выздоровели 158 647 человек.





Кроме того, за сутки зарегистрировано 100 случаев заболевания пневмонией с отрицательным ПЦР-тестом на КВИ. Один человек с пневмонией скончался. Выздоровели за сутки 74 человека.





Всего с 1 августа 2020 года зарегистрировано 47 311 заболевших с отрицательным тестом на КВИ, случаев с летальным исходом - 550, выздоровели 35 055 человек.





По информации МВК по нераспространению COVID-19, на сегодня лечение продолжают получать 25 983 человека (14 277 с подтвержденным диагнозом КВИ и 11 706 - с отрицательным ПЦР-анализом). Из них в стационарах находятся 6723 пациента, на амбулаторном уровне - 19 260 пациентов. В тяжелом состоянии в РК 302 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 49, на аппарате ИВЛ - 39 пациентов.

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