Кого и как буду вакцинировать от коронавируса в Алматы

Алматы. 25 февраля. Kazakhstan Today - В Алматы готовятся 1 февраля начать вакцинацию от коронавирусной инфекции. О том, кто и когда может сделать вакцину, сегодня на брифинге рассказала заместитель главного врача по лечебной работе городской поликлиники №4 Зарина Алтынбекова, передает корреспондент агентства.

Как уточнила Алтынбекова, вакцинация будет проводиться российским препаратом "Спутник V". Для вакцинации в поликлинике подготовлены два прививочных кабинета, два врача, две медсестры, два регистратора.

На первом этапе, с 1 февраля, смогут вакцинироваться медицинские работники инфекционных больниц, скорой медицинской помощи, отделений реанимации, приемных покоев, сотрудники санэпидслужбы. На втором этапе, который начнется 1 марта, смогут вакцинироваться педагоги общеобразовательных школ, вузов, ссузов и работники медицинских служб. На третьем этапе, который начнется 1 апреля, смогут вакцинироваться педагоги школ-интернатов, детских дошкольных учреждений, студенты и лица с хроническими заболеваниями", - рассказала заместитель главврача.

Она также подчеркнула, что вакцинация будет проводится за счет государства. При этом, согласно Кодексу о здоровье народа и системе здравоохранения, гражданине вправе отказаться от вакцинации.

Вакцинацию будут проводить в два этапа с разницей в 21 день. Для получения вакцины нужно: не иметь медицинских противопоказаний; дать письменное согласие.

Противопоказаниями для ведения препарата являются: гиперчувствительность к компонентам вакцины, тяжелые аллергические реакции в анамнезе, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний, беременность и период грудного вскармливания, возраст до 18 лет.

Переболевшие СОVID-19 и лица, имеющие положительные результаты на наличие иммуноглобулинов классов G и М к вирусу SARS-Соv-2, не прививаются", - сообщила Зарина Алтынбекова.

Также она отметила, что перед вакцинацией проводится обязательный осмотр врача и информирование о возможных поствакцинальных осложнениях. После вакцинации пациент должен оставаться под наблюдением медицинского персонала в течение 30 минут.

По словам Зарины Алтынбековой, в течение последующих трех дней после введения вакцины может развиться кратковременный гриппоподобный синдром - повышение температуры тела, недомогание, головная боль, а также возможна местная реакция, болезненность в месте инъекции.

Ранее сообщалось, что в Казахстане массовая вакцинация населения от коронавируса начнется 1 февраля.

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