Казахстан находится в "красной" зоне по коронавирусу

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В "красной" зоне находятся: Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
В "желтой" зоне: Карагандинская область.
В "зеленой" зоне - все остальные регионы.
По состоянию на 23.59 25 января 2021 года в Казахстане зарегистрировано 179 720 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста.
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