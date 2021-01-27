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Казахстан находится в "красной" зоне по коронавирусу

26.01.2021 25759
Казахстан находится в "красной" зоне по коронавирусу
Фото: RT
Нур-Султан. 26 января. Kazakhstan Today - Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 26 января 2021 года, Казахстан находится в "красной" зоне по коронавирусу, передает Kazakhstan Today.
 
В "красной" зоне находятся: Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области. 
 
В "желтой" зоне: Карагандинская область.
 
В "зеленой" зоне - все остальные регионы.
 
По состоянию на 23.59 25 января 2021 года в Казахстане зарегистрировано 179 720 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста.
 

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