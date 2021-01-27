Система Orphus

Токаев указал на недопустимость неразберихи и хаоса при массовой вакцинации

26.01.2021 14689
Токаев указал на недопустимость неразберихи и хаоса при массовой вакцинации
Нур-Султан. 26 января. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев сегодня на расширенном заседании правительства дал поручения по организации массовой вакцинации против коронавирусной инфекции, которая стартует 1 февраля, передает Kazakhstan Today.
 

Нам нужен серьезный, проработанный, детальный план работы по вакцинации граждан. Там очень много нюансов, которые надо учесть, чтобы избежать неразберихи и хаоса. Вакцинация в целом должна выправить эпидемиологическую ситуацию, но впереди у нас очень много работы", - сказал президент, обращаясь в главе Минздрава, акимам регионов и руководителям госорганов.

 
Как доложил министр здравоохранения Алексей Цой, к этому времени во всех медорганизациях проведено обучение по предстоящей вакцинации. 
 

Каждая медицинская организация разобрала все возможные вопросы. Обеспечена холодовая цепь в температурном режиме от 4 до 8 градусов: она у нас построена и годами работает. Но для нас было дополнительным вызовом обеспечить цепь в режиме -20. Соответствующая работа с регионами проведена, закуплено дополнительно холодильное оборудование", - сказал министр. 

 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая