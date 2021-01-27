Токаев указал на недопустимость неразберихи и хаоса при массовой вакцинации

Нам нужен серьезный, проработанный, детальный план работы по вакцинации граждан. Там очень много нюансов, которые надо учесть, чтобы избежать неразберихи и хаоса. Вакцинация в целом должна выправить эпидемиологическую ситуацию, но впереди у нас очень много работы", - сказал президент, обращаясь в главе Минздрава, акимам регионов и руководителям госорганов.
Как доложил министр здравоохранения Алексей Цой, к этому времени во всех медорганизациях проведено обучение по предстоящей вакцинации.
Каждая медицинская организация разобрала все возможные вопросы. Обеспечена холодовая цепь в температурном режиме от 4 до 8 градусов: она у нас построена и годами работает. Но для нас было дополнительным вызовом обеспечить цепь в режиме -20. Соответствующая работа с регионами проведена, закуплено дополнительно холодильное оборудование", - сказал министр.
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