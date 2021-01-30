Бекшин: вокруг Алматы не будут устанавливать блокпосты

Алматы. 29 января. Kazakhstan Today - Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин сообщил в эфире телеканала Atameken Business , что вокруг Алматы не будут устанавливать блокпосты, передает Kazakhstan Today.

На сегодня у нас разработаны критерии. Нынешняя заболеваемость не подразумевает установки блокпостов по периметру города Алматы, а также ограничения авиасообщения. Имеющиеся ограничительные мероприятия достаточны для того, чтобы не допустить распространения инфекции", - сообщил Бекшин.

В связи с тем что 25 января было отмечено превышение показателей, критерии которых вводят регион, в частности Алматы, в "красную" зону. При этом недельная заболеваемость показателей составила 54,2, а индекс распространенности заболеваемости превысил 1. В связи с этим мы приступили к разработке. Учитывая то, что было незначительное превышение и практически вход в красную зону был тоже при норме 50, заболеваемость составила 54 на 100 тыс. населения. Мы стали наблюдать, и в ходе мониторинга было установлено, что идет обратная динамика снижения, за прошедшие сутки она составила 1,2. То есть это положительная динамика по снижению. Тем не менее 28-го мы с утра приняли такое решение, и предприниматели были осведомлены о том, что город вступил в красную зону", - разъяснил санврач.

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