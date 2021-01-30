Кто не подлежит вакцинации от коронавируса: в Казахстане определен порядок проведения вакцинации

Нур-Султан. 29 января. Kazakhstan Today - Главный государственный санитарный врач Республики Казахстан утвердил временные методические рекомендации по проведению вакцинации против коронавирусной инфекции населения в Республике Казахстан, передает Kazakhstan Today.

Согласно рекомендациям, вакцинации против КВИ подлежат следующие лица, имеющие высокий риск инфицирования коронавирусной инфекцией (по приоритетности):

1) медицинские работники, в первую очередь персонал инфекционных больниц, скорой медицинской помощи, отделений реанимации и интенсивной терапии, организаций здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, приемных покоев организаций здравоохранения, оказывающих стационарную помощь, сотрудники санитарно-эпидемиологической службы;

2) педагоги;

3) участковые полицейские;

4) студенты;

5) персонал и контингент медико-социальных и закрытых детских учреждений;

6) сотрудники службы чрезвычайных ситуаций, министерств обороны, внутренних дел, Комитета национальной безопасности, Службы государственной охраны РК;

7) контингент управления делами президента РК, государственные служащие, граждане Республики Казахстан, являющиеся сотрудниками дипломатических, консульских учреждений, аккредитованных в Казахстане, члены национальных сборных команд;

8) лица с хроническими заболеваниями (сахарным диабетом, хронической обструктивной болезнью легких, сердечно-сосудистой системы).

Вакцинации против КВИ не подлежат:

- лица, имеющие постоянные и временные медицинские противопоказания к профилактическим прививкам;

- лица с острой и бессимптомной формой КВИ;

- лица, контактировавшие с больным инфекционным заболеванием, включая КВИ, прививаются после завершения срока карантина.

Перед вакцинацией не проводится скрининг на наличие антител против КВИ (ИФА и ПЦР-исследование).

Согласно документу, переболевших любыми формами КВИ рекомендуется привить через 6 месяцев после выздоровления и с учетом оценки состояния перед вакцинацией.

Кроме того, определены противопоказания к введению вакцины "Гам-КОВИД-Вак" (Спутник V) производства ТОО "Карагандинский фармацевтический комплекс":

- гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцины, содержащей аналогичные компоненты;

- тяжелые аллергические реакции в анамнезе;

- беременность и период грудного вскармливания;

- возраст до 18 лет и старше 65 лет (в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности);

- противопоказания для введения компонента II: тяжелые поствакцинальные осложнения (анафилактический шок, тяжелые генерализованные аллергические реакции, судорожный синдром, температура 40°С и т.д.) на введение компонента I вакцины.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства