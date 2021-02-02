Алматы. 1 февраля. Kazakhstan Today - Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин подписал новое постановление о карантинных мерах в Алматы, передает Kazakhstan Today.

Новое постановление вступает в силу 1 февраля.

Согласно документу, деятельность ТРЦ и торговых домов разрешена с 10.00 до 23.00, с запретом в воскресенье.

Разрешена работа объектов промышленности и строительства со строгим соблюдением мер безопасности, работа туристических компаний, бизнес-центров, медорганизаций, аптек, музеев, библиотек, цветочных магазинов, фотосалонов.

Также разрешена работа продуктовых и непродуктовых магазинов, мини-маркетов.

Кроме того, разрешена работа продовольственных и непродовольственных открытых рынков в штатном режиме в будние и выходные дни, продовольственных и непродовольственных крытых рынков в штатном режиме, за исключением воскресных дней, при соблюдении заполняемости не более 30 процентов и не менее четырех квадратных метров на одного посетителя, со строгим соблюдением социальной дистанции, масочного режима, усиленного санитарно-дезинфекционного режима.

Деятельность объектов общественного питания (в помещениях), в том числе расположенных в ТРЦ, разрешена с 07.00 до 23.00 и закрытием оплаты по счетам до 22.00 (заполняемость до 50 процентов, не более 50 мест, по четыре посадочных места за каждым столом, соблюдение социальной дистанции, масочного режима, термометрии, усиленный санитарно-дезинфекционный режим) без проведения коллективных мероприятий.

Разрешена деятельность объектов общественного питания, работающих для фуд-кортов только на вынос за пределы ТРЦ и торговых домов и на доставку без ограничений по времени. Зона фуд-кортов закрывается.

Разрешается деятельность объектов культуры (репетиции) с участием до 30 человек, театров и кинотеатров при заполняемости не более 20%.

Деятельность спортивно-оздоровительных и фитнес-центров разрешена со строгим соблюдением социальной дистанции, масочного режима, усиленного санитарно-дезинфекционного режима.

Разрешена деятельность спорткомплексов для индивидуальных и групповых тренировок с участием не более 5 человек.

Кроме того, в постановлении отмечается необходимость обязательной госпитализации больных легкой и средней формами коронавирусной инфекции, госпитализация бессимптомных форм при отсутствии условий для соблюдения домашнего карантина.

Сохраняется запрет на проведение зрелищных, спортивных мероприятий, выставок, конференций, а также семейных, торжественных, памятных, мероприятий, в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей.

Запрещена деятельность развлекательных учреждений (банкетные залы, бильярдные, компьютерные клубы, ночные и игровые клубы, караоке, боулинг, детские игровые площадки и аттракционы в закрытых помещениях, батуты, букмекерские конторы).

Запрещается деятельность детских дошкольных учреждений, за исключением дежурных групп при соблюдении комплектации групп не более 15 человек.

По последним данным, в городе зарегистрировано 22 128 случаев коронавируса , за прошедшие сутки выявлено 116 новых случаев заболевания.









На основании ранее достигнутых договоренностей Карагандинский фармацевтический комплекс осуществил поставку первой партии вакцин "Спутник V" в страну. В целом в феврале Карагандинским фармацевтическим комплексом будет поставлено 112 тыс. доз вакцин, в марте - 150 тыс., с апреля по июнь - ежемесячно по 600 тыс. доз.





Также с апреля планируется вакцинация отечественной вакциной QazCovid-in в объеме 75 тыс. доз с ежемесячным увеличением до 500 тыс. доз.





В первую очередь вакцинации подлежат отдельные группы населения - медицинские работники, полицейские, военнослужащие и др. К вакцинированию допускаются лица, не имеющие противопоказаний к профилактической прививке.

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