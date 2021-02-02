Четыре региона Казахстана находятся в "красной" зоне по распространению COVID-19

Нур-Султан. 1 февраля. Kazakhstan Today - Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 1 февраля 2021 года в "красной" зоне находятся: Акмолинская, Западно-Казахстанская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области, передает Kazakhstan Today.

В "желтой" зоне: Нур-Султан, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Костанайская, Карагандинская области.

В "зеленой" зоне - все остальные регионы.

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