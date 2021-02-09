Какие меры предприняты в Алматы для снижения смертности от COVID-19

Алматы. 8 февраля. Kazakhstan Today - В акимате Алматы рассказали о работе Центра анестезиологии и реаниматологии, созданного в рамках принятия мер по снижению смертности среди лиц, страдающих COVID-19, передает Kazakhstan Today.

Среди беспрецедентных мер - создание Центра анестезиологии и реаниматологии. Центр объединил и стал координировать работу всех стационаров, для более эффективного лечения тяжелых больных. В состав Центра вошли лучшие специалисты города в данной области. Центр возглавил Тлеуберды Куандыков - заведующий отделением реаниматологии АО "Национальный научный центр хирургии имени А.Н. Сызганова"", - рассказали в пресс-службе акима Алматы.

Специалисты данного Центра ежедневно выезжают в инфекционные стационары, госпитали и оказывают помощь реаниматологам на местах.

По информации ведомства, за 2020 год было осуществлено более 2000 выездов бригады специалистов центра, более 5000 консультаций тяжелых больных, около 100 консилиумов по видеосвязи и "на месте".

С начала текущего года центром проведена следующая работа:

выезды группы специалистов в клиники для оказания практической помощи - 533;

проведение консультаций на местах - 2248;

обсуждение больных с руководителем Центра в режиме видеосвязи по результатам объездов - 38;

проведение очных консилиумов руководителем Центра с выездом "на месте" - 12;

проведение дистанционных онлайн-консилиумов с профессорами - 23.

Если раньше было много "реанимационных" больных с пневмонией относительно молодого возраста, то сегодня больные, поступающие в реанимацию с КВИ, - это пациенты возрастом 60 лет и выше, с множеством хронических сопутствующих заболеваний, таких как сердечная недостаточность, сахарный диабет, цирроз печени, онкология, ревматизм, СПИД, почечная недостаточность, инсульт и т.д. Кроме того, больше половины больных, поступают в крайне тяжелом состоянии напрямую из дома после самолечения. Иные и вовсе не обращались к врачу", - отметили в Центра анестезиологии и реаниматологии.

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