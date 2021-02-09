В Алматы увеличилось число заражений КВИ на семейных мероприятиях

Алматы. 8 февраля. Kazakhstan Today - В Алматы зарегистрировано 22 898 случаев коронавирусной инфекции, из них 14 558 случаев с симптомами и 8340 без симптомов. Вылечившиеся - 20 953 (+110). За 7 февраля зарегистрировано 114 случаев коронавирусной инфекции (112 местные, 1 завозной случай из ОАЭ и 1 из Шымкента), из них 78 случаев с симптомами, 36 - без симптомов. Суточный прирост - 0,4%, передает Kazakhstan Today.

За январь месяц зарегистрировано 3607 случаев КВИ, за 7 дней февраля - 770 случаев.

Динамика развития второй волны КВИ идет по начавшейся 28 января пологой восходящей линии со спадом, что привело к переходу Алматы в матрице оценки эпидемиологической ситуации из "красной" зоны (находился 4 дня - с 25 по 29 января) в "желтую" (находился 1 день - 30 января) и "зеленую" (находится с 31 января по настоящее время)", - сообщила заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Асель Калыкова.

По словам эпидемиолога, с 28 января в городе зарегистрировано снижение заболеваемости КВИ с ежедневных порядка 130 случаев до 122 случаев, с 29 по 31 января в день по 90-116 случаев, с 1 по 7 февраля по 110-114 случаев.

Эпидемиологическая кривая заболеваемости коронавирусной инфекции в Алматы соответствует прогнозному выходу на плато в феврале месяце, пик второй волны эпидемии был достигнут 26-27 января, когда были зарегистрированы 138-139 случаев в день", - разъяснила Калыкова.

При этом в сравнении с 4 неделями января месяца эпидемиологическими расследованиями установлено увеличение заражения в общественных местах на 5,1% (с 38,6 до 43,7%) - активация посещений с теплой погодой; и на 2% - в семьях (с 28% до 30%). Отмечается увеличение заражений в семейных мероприятиях (кудалыки, вечеринки и прочие) - за неделю 16 случаев (2,2%), что свидетельствует о снижении бдительности и мер предосторожности среди населения. Уровень заражения в общественном транспорте остался прежним в пределах 20-22%.

Эпидемиолог еще раз подчеркнула важность соблюдения санитарных норм - ношения масок, соблюдения дистанции в 1,5-2 метра, а также призвала по возможности отказаться от посещения мест массового скопления людей, в особенности лицам группы риска - пожилым; страдающим хроническими заболеваниями и т.д.

Заболеваемость среди возрастов в сравнении с январем месяцем ухудшилась среди возрастов 20-39 лет на 3%.

Возрастной состав и места заражения за 1 неделю февраля 2021 года:

- 39,2% - 20-39 лет - 257 случаев; 25% - 40-59 лет - 164 случая; 20,9% - 60 лет и старше - 137 случаев;

- 43,7% - посещение общественных мест; 29,9% - контакт с больным КВИ в семье; 20,1% - городской транспорт.

Всего с начала пандемии в Алматы проведено около 917 тысяч ПЦР-исследований. На сегодня в городе функционируют 24 ПЦР-лабораторий, с суточной мощностью в 14,5 тыс. исследований. Перспективная мощность - 23 300 исследований. При этом стоимость ПЦР-теста в филиале "Национальный центр экспертизы" снижена до 8025 тенге как для физических, так и для юридических лиц.

Также продолжаются меры по предупреждению завоза COVID-19 из зарубежных стран. С 6 октября 2020 года по 7 февраля выявлены 89 случаев коронавирусной инфекции (Турция - 32, ОАЭ - 25, Египет - 23, Белоруссия - 5, Мальдивы - 2, Сеул - 1, Украина - 1).

На сегодня общая мощность стационаров Алматы составляет 7011 мест. По данным акимата Алматы, в инфекционных стационарах (1866 коек) физически находятся 703 пациента, из них 17 - в крайне тяжелом состоянии, 105 - в тяжелом, 581 - в состоянии средней степени тяжести. Свободно свыше 62% койко-мест.

С 1 февраля вакцину "Спутник V" от коронавирусной инфекции получили 1240 сотрудников медицинских организаций города (67%), все находились под медицинским наблюдением в течение 30 минут, осложнений и ухудшения в состоянии здоровья не наблюдалось.

Ранее в акимате Алматы рассказали о работе Центра анестезиологии и реаниматологии, созданного в рамках принятия мер по снижению смертности среди лиц, страдающих COVID-19.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 8 февраля, в "красной" зоне находятся: Нур-Султан, Акмолинская, Павлодарская области. В "желтой" зоне: Атырауская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Северо-Казахстанская области. В "зеленой" зоне: все остальные регионы.

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